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Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı o haliyle şoke etti!
Gündeme getirdiği konularla fenomen olan Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakterini canlandıran İpek Tenolcay, son haliyle sosyal medyayı adeta salladı. Kurtlar Vadisi'nde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. İşte o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 22:06
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