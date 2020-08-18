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Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı o haliyle şoke etti!

Gündeme getirdiği konularla fenomen olan Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır karakterini canlandıran İpek Tenolcay, son haliyle sosyal medyayı adeta salladı. Kurtlar Vadisi'nde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 22:06
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Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı o haliyle şoke etti!

Efsane yapım Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi Nesrin Çakır'ı canlandıran İpek Tenolcay yıllar sonra ekranlara geri döndü. İşte başta İpek Tenolcay olmak üzere birçok yıldızın değişimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı o haliyle şoke etti!

Seray Sever

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Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı o haliyle şoke etti!

Müge Ulusoy

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Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı o haliyle şoke etti!

Sönmez Atasoy

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Kurtlar Vadisi dizisinin Nesrin Çakır'ı o haliyle şoke etti!

Selçuk Yöntem