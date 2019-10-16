Kurtlar Vadisi dizisinin Abuzer'i Muhammed Cangören son haliyle şaşırttı
Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü tiplemesiyle hafızalara kazınan Muhammed Cangören'in değişimi görenleri şaşırtıyor. Abuzer Kömürcü'nün son hali sosyal medyayı salladı. İşte başta Muhammed Cangören olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimi.
Giriş Tarihi: 16.10.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 12:36 MUHAMMED CANGÖREN KİMDİR?
Muhammed Cangören, 1951 yılında Afganistan'da doğdu. Orta okulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır. 25-30 civar��nda televizyon filmi bulunmaktadır. 1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce çocuk tiyatroları yapmış daha sonra da İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır. Ayrıca Üvey Baba dizisinde de Hanım Ağa'nın adamı olan Nedim karakterini canlandırmıştır. 2002 yılında Berivan dizisinde Kara Duran karakterini canlandırmıştır.
2003 yılında Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakter ile halkın beğenisini toplamıştır. Daha önce oynadığı karakterlerin haricinde en çok "Kurtlar Vadisi"ndeki rolü ile bilinmektedir. Pek çok seyirci adını bilmediği halde ona karşı bu oyunu ile büyük ilgi duymuştur. "Deli Deli Olma (2009)" isimli filmde, "Allahyar" karakterini canlandırmıştır. 2010 yılında Osman Sınav'ın yaptığı "Sakarya Fırat" adlı dizide, "Sıtkı Seyitoğlu" karakterini başarıyla canlandırmışdır. Ayrıca 30 Kasım 2012'de vizyona giren Ben Affleck'in yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı Argo filminde dükkanının fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen bir İranlı esnafı canlandırmıştır.
Başta Muhammed Cangören olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimini sizler için derledik.
Gürkan Uygun
Müge Ulusoy