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Kurtlar Vadisi dizisinin Abuzer ve Erdal'ı yıllar sonra yan yana geldi! Son halleri şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü ile Erdal tiplemesiyle hafızalara kazınan Muhammed Cangören ve Sefa Zengin yıllar sonra yan yana geldi. Abuzer Kömürcü ile oğlu Erdal'ın son hali sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 06:36
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Kurtlar Vadisi dizisinin Abuzer ve Erdal'ı yıllar sonra yan yana geldi! Son halleri şaşırttı

MUHAMMED CANGÖREN KİMDİR?

Muhammed Cangören, 1951 yılında Afganistan'da doğdu. Orta okulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır. 25-30 civarında televizyon filmi bulunmaktadır. 1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce çocuk tiyatroları yapmış daha sonra da İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır. Ayrıca Üvey Baba dizisinde de Hanım Ağa'nın adamı olan Nedim karakterini canlandırmıştır. 2002 yılında Berivan dizisinde Kara Duran karakterini canlandırmıştır.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Abuzer ve Erdal'ı yıllar sonra yan yana geldi! Son halleri şaşırttı

2003 yılında Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakter ile halkın beğenisini toplamıştır. Daha önce oynadığı karakterlerin haricinde en çok "Kurtlar Vadisi"ndeki rolü ile bilinmektedir. Pek çok seyirci adını bilmediği halde ona karşı bu oyunu ile büyük ilgi duymuştur. "Deli Deli Olma (2009)" isimli filmde, "Allahyar" karakterini canlandırmıştır. 2010 yılında Osman Sınav'ın yaptığı "Sakarya Fırat" adlı dizide, "Sıtkı Seyitoğlu" karakterini başarıyla canlandırmışdır. Ayrıca 30 Kasım 2012'de vizyona giren Ben Affleck'in yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı Argo filminde dükkanının fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen bir İranlı esnafı canlandırmıştır.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Abuzer ve Erdal'ı yıllar sonra yan yana geldi! Son halleri şaşırttı

SEFA ZENGİN KİMDİR?

Sefa Zengin 26 Mayıs 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Malatya doğumludur. 47 yaşındadır. Figen Zengin ile evlidir. Türk Tiyatro ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. 1995 mezunudur. Dormen Tiyatrosunda oyunculuk yapmıştır. 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra Dostlar Pasajı, Ruhsar, Hoşça kal yarın, Hiçbiryerde, Martılar Açken, Kurtlar Vadisi, Hürrem Sultan Özdemir, Gen, Binbir Gece, Yağmurdan Sonra Samael, Meçhule Gidenler Tetikçi, Semum, Dabbe 2, Ömre Bedel, Kurşun Bilal, Bana Bir Soygun Yaz, Kızılelma ve en son olarak Ne münasebet dizi ve filmlerinde oynamıştır. 1.72 boyundadır ve 70 kilodur. Kahverengi gözlüdür. Kurtlar vadisindeki rolüyle tanınmıştır. Başarılı bir oyuncudur. Sihirli Anahtar ajansıyla çalışmaktadır.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Abuzer ve Erdal'ı yıllar sonra yan yana geldi! Son halleri şaşırttı

İstanbul Bilgi Üniversitesi oyuncularından oluşan Tiyatro Candela'nın sahneye koyduğu Karmakarşık, Popcorn, Kare As ve Oyun isimli oyunların yönetmenliğini yapmıştır. 2003 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı, psikolojik sorunları olan Erdal Kömürcü karakteriyle geniş halk kitlelerinin beğenisini kazandı.Tiyatro İstanbuldaikinin biri,Oyuncular Tiyatro GrubundaTroyalı Kadınlar,Volkan Severcan Yapımda Korkuyorum Sevgilimadlı oyunlarda oynadı.tiyatro ve etkili konuşma teknikleri eğitmenliği,dizi film,reklam,belgesel ve sinema filmi seslendirmeleri yapmaktadır.Halen Koç Üniversitesinde Koç Oyuncuları tiyatro grubunun yönetmen ve eğitmenliğini sürdürmektedir.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Abuzer ve Erdal'ı yıllar sonra yan yana geldi! Son halleri şaşırttı

Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü ile oğlu Erdal Kömürcü karakterini canlandıran Muhammed Cangören ve Sefa Zengin yıllar sonra biraraya geldi. İşte başta Muhammed Cangören ve Sefa Zengin olmak üzere bir döneme damga vuran isimlerin yıllar içindeki değişimi.