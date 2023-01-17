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Haberler Galeri Kısmetse Olur Yeliz kaç yaşında? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel kimdir, nereli?

Kısmetse Olur Yeliz kaç yaşında? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel kimdir, nereli?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicileri ekranlara kilitliyor. YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur, yarışmacılarıyla da dikkat çekiyor. Son zamanlarda diskalifiye olacağı iddia edilen Yeliz, sosyal medyada gündem olmaya başladı. İzleyiciler ise, "Yeliz kimdir, nereli, kaç yaşında" sorusularını sorgulamaya başladı. İşte, Yeliz hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:09
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Kısmetse Olur Yeliz kaç yaşında? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel kimdir, nereli?

"Kısmetse Olur Yeliz kimdir, kaç yaşında?" sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. İlk bölümü 12 Aralık'ta yayınlanan Kısmetse Olur, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Sevilen yarışma programına katılanlar kısa sürede ilgi gördü. Son olarak eleneceği iddia edilen Yeliz hakkındaki detaylar araştırılmaya devam ediyor. İşte, Kısmetse Olur Yeliz Açıkel'in hayatı...

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Kısmetse Olur Yeliz kaç yaşında? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel kimdir, nereli?

KISMETSE OLUR YELİZ KİMDİR?

Yeliz Açıkel yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Yeliz Açıkel 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 24 yaşındadır. Güzellik uzmanıdır. Erkek dediğin çirkin olmalı güzellik dediğin kadına özgü birşey yani benim gibi sözleriyle iddiasını ortaya koymuştur.

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Kısmetse Olur Yeliz kaç yaşında? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel kimdir, nereli?

Kendisiyle ilgilenecek kişinin maço olması gerektiğini en azından kendisine söz dinletecek birisinin olması gerektiğini söylemiştir. 5. Sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasında 2. olmuştur.

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Kısmetse Olur Yeliz kaç yaşında? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel kimdir, nereli?

Yarışma sonrası Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Yeliz Açıkel stili ile sosyal medyada yoğun övgü almaktadır. Instagram'da ylzacikel ismiyle paylaşımlarına devam eden Yeliz Açıkel'in bu mecrada 11.1K takipçisi bulunmaktadır.

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Kısmetse Olur Yeliz kaç yaşında? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel kimdir, nereli?

YELİZ DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Programdaki eski eş adayı Erol ile yaşadığı tartışmalarla adından söz ettiren Yeliz Açıkel, hakaretler yüzünden hukuki süreç başlattıklarını söyledi. Yeliz'in programda Aybüke'ye saldırdığı iddiası ardından diskalifiye söylentileri de yayıldı. Yeliz hakkındaki iddiaların gerçek olup olmadığı ilerleyen bölümlerde belli olacak..