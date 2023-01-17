Kısmetse Olur Yeliz kaç yaşında? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel kimdir, nereli?

"Kısmetse Olur Yeliz kimdir, kaç yaşında?" sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. İlk bölümü 12 Aralık'ta yayınlanan Kısmetse Olur, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Sevilen yarışma programına katılanlar kısa sürede ilgi gördü. Son olarak eleneceği iddia edilen Yeliz hakkındaki detaylar araştırılmaya devam ediyor. İşte, Kısmetse Olur Yeliz Açıkel'in hayatı...