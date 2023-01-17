17 Ocak 2023, Salı
Kısmetse Olur Yeliz kaç yaşında? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel kimdir, nereli?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicileri ekranlara kilitliyor. YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur, yarışmacılarıyla da dikkat çekiyor. Son zamanlarda diskalifiye olacağı iddia edilen Yeliz, sosyal medyada gündem olmaya başladı. İzleyiciler ise, "Yeliz kimdir, nereli, kaç yaşında" sorusularını sorgulamaya başladı. İşte, Yeliz hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:09
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