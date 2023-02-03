Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter gidiyor mu, yerine kim gelecek? Öykü Serter Kısmetse Olur'dan ayrıldı mı?

Uzun bir aradan sonra ekranlara yeniden dönen Kısmetse Olur programı yayınlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kırıyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Gelin ve damat adaylarıyla da sosyal medyada gündem olan program hakkında şoke eden bir iddia ortaya aldı. Başarılı sunucu Öykü Serter'in Kısmetse Olur'dan ayrılacağı konuşuluyor. Peki, Kısmetse Olur Öykü Serter gidiyor mu, yerine kim gelecek? İşte, detaylar...