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Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter gidiyor mu, yerine kim gelecek? Öykü Serter Kısmetse Olur'dan ayrıldı mı?

Uzun bir aradan sonra ekranlara yeniden dönen Kısmetse Olur programı yayınlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kırıyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Gelin ve damat adaylarıyla da sosyal medyada gündem olan program hakkında şoke eden bir iddia ortaya aldı. Başarılı sunucu Öykü Serter'in Kısmetse Olur'dan ayrılacağı konuşuluyor. Peki, Kısmetse Olur Öykü Serter gidiyor mu, yerine kim gelecek? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 03.02.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 09:58
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Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter gidiyor mu, yerine kim gelecek? Öykü Serter Kısmetse Olur’dan ayrıldı mı?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı gündemden düşmek bilmiyor. YouTube'da en çok izlenen programlar arasına yerleşen program gelin ve damat adaylarıyla gündem oluyordu. Kısmetse Olur, bu sefer de sunucusu Öykü Serter hakında çıkan iddialar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Daha önce sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği program kafalarda soru işareti yarattı. Peki, Öykü Serter Kısmetse Olur'dan ayrıldı mı? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter gidiyor mu, yerine kim gelecek? Öykü Serter Kısmetse Olur’dan ayrıldı mı?

KISMETSE OLUR ÖYKÜ SERTER PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Bir evlilik programı ile ilk kez ekranlarda yer alan Serter'in daha önceden yayınladığı bir video oldukça dikkat çekti. Videoda Serter, izdivaç programı sunmamanın bir duruş olduğunu ifade etti.

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Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter gidiyor mu, yerine kim gelecek? Öykü Serter Kısmetse Olur’dan ayrıldı mı?

Kısmetse Olur sunucu Öykü Serter, daha önce yaptığı bir açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Serter, "Ben hiçbir zaman izdivaç programı sunmadım. Bence önemli bir duruş. Herkes para kazanırken ben niye oturdum evde?" sözlerini dile getirdi.

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Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter gidiyor mu, yerine kim gelecek? Öykü Serter Kısmetse Olur’dan ayrıldı mı?

Programın eski sunucusu Seda Akgül ise, "O programda tek sahte olmayan vicdanlı unsur bendim. İnsanların duyguları ile oynamak günah" dedi. Yapılan açıklamalar üzerine Seda Akgül'den gelecek yanıt ve Öykü Serter'in akıbeti merak ediliyor.

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Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter gidiyor mu, yerine kim gelecek? Öykü Serter Kısmetse Olur’dan ayrıldı mı?

Ancak Öykü Serter'in programdan ayrılıp, ayrılmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.