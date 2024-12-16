16 Aralık 2024, Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi sürprizi! Bir anda herkes şaşırdı
ATV ekranlarının popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa katılan bir yarışmacı, 6. soruda elendikten sonra büyük bir sürpriz yaparak sevgilisine evlenme teklifi etti. Hem ünlü sunucu Oktay Kaynarca hem de stüdyodaki izleyiciler, bu ani evlenme teklifi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. İşte o unutulmaz anlar...
Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:24