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Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi sürprizi! Bir anda herkes şaşırdı

ATV ekranlarının popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa katılan bir yarışmacı, 6. soruda elendikten sonra büyük bir sürpriz yaparak sevgilisine evlenme teklifi etti. Hem ünlü sunucu Oktay Kaynarca hem de stüdyodaki izleyiciler, bu ani evlenme teklifi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. İşte o unutulmaz anlar...

Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:24
Kim Milyoner Olmak İster’de evlilik teklifi sürprizi! Bir anda herkes şaşırdı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu.

Kim Milyoner Olmak İster’de evlilik teklifi sürprizi! Bir anda herkes şaşırdı

Programa katılan bir yarışmacının sevgilisine yaptığı evlilik teklifi stüdyodaki herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster’de evlilik teklifi sürprizi! Bir anda herkes şaşırdı

Alper Susuz isimli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak 6. Soruya kadar ilerleme başarısı gösterdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de evlilik teklifi sürprizi! Bir anda herkes şaşırdı

Soruya yanlış cevap veren Susuz, 6. Soruda yarışmaya veda etti ve 5 bin TL kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de evlilik teklifi sürprizi! Bir anda herkes şaşırdı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Alper Susuz, yarışmanın ardından "Bugün burada olmanın bir vesile olacağına inandığım bir şeyi yapmak istiyorum" diyerek Oktay Kaynarca'dan izin aldı ve sevgilisinin yanına gitti.

Kim Milyoner Olmak İster’de evlilik teklifi sürprizi! Bir anda herkes şaşırdı

"BİR ÖMÜR BENİMLE YAŞLANMAYA EVET DER MİSİN?"

"Hayatıma ışık gibi girdin. Sanırım şimdiye kadar mutluluğu bu denli yaşayamadım. Seni çok seviyorum. Daha önceden bu teklifi yapmak isterdim ama bu kadar güzel seyircilerin arasında daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir ömür boyu benimle yaşlanmaya, benimle birlikte olmaya evet der misin?" diyerek sevgilisine evlilik teklifi etti.

Kim Milyoner Olmak İster’de evlilik teklifi sürprizi! Bir anda herkes şaşırdı

Sevgilisi evlilik teklifini kabul ederken, hem ünlü sunucu Oktay Kaynarca hem de izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kim Milyoner Olmak İster’de evlilik teklifi sürprizi! Bir anda herkes şaşırdı
Kim Milyoner Olmak İster’de evlilik teklifi sürprizi! Bir anda herkes şaşırdı
Kim Milyoner Olmak İster’de evlilik teklifi sürprizi! Bir anda herkes şaşırdı