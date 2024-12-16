Kim Milyoner Olmak İster’de evlilik teklifi sürprizi! Bir anda herkes şaşırdı

"BİR ÖMÜR BENİMLE YAŞLANMAYA EVET DER MİSİN?"

"Hayatıma ışık gibi girdin. Sanırım şimdiye kadar mutluluğu bu denli yaşayamadım. Seni çok seviyorum. Daha önceden bu teklifi yapmak isterdim ama bu kadar güzel seyircilerin arasında daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir ömür boyu benimle yaşlanmaya, benimle birlikte olmaya evet der misin?" diyerek sevgilisine evlilik teklifi etti.