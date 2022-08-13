Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Ekran başındakiler Gizem Hemşire ile birlikte ağladı: Hedefine ulaşınca…

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Hemşire olarak çalışan Gizem Elif Türk isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 100 bin TL'lik soruda takıldı. Yarışmacının, hastanede yaşadığı kaza sonrası yaşadıkları milyonları duygulandırdı. Estetik operasyon için kendisine yetecek paraya geldiğinde gözyaşlarına hakim olamayan Gizem Hemşire, ekran başındakileri de ağlattı. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o yarışmacı ve kazandığı para…