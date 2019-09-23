Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru ne zaman sorulacak? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor?

ARDA AYTEN'İN 1 MİLYONLUK SORUSU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk sorusu heyecanla bekleniyor. 29 Haziran'da yayınlanan bölümde süre yetmeyince 1 milyonluk soru bir sonraki bölüme kalmıştı. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster sezon finaline gittiği için 1 milyonluk soru yeni sezonun ilk bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelecek Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.