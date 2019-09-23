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Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru ne zaman sorulacak? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor?
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde genç yarışmacı Arda Ayten 1 milyonluk soruyu görme hakkı kazanmıştı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ne zaman sorulacak? Bir televizyon klasiği haline gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda da ATV ekranlarında olacak. Yarışmanın sunuculuğunu yapacak isim ise bu yıl ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu olacak. İşte, Kim Milyoner Olmak İster ne zaman sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 23.09.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 01:06
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