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Kerim Tekin’le ilgili o detay yıllar sonra ortaya çıktı! Ölmeden önceki sözleri şoke etti

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Kerim Tekin 'Kar Beyaz' şarkısıyla hafızalara kazındı. Kariyerinin zirvesindeyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tekin'le ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti. 2. Sayfa'ya konuk olan yakın arkadaşı Tayfun Duygulu, Tekin'in ölümle ilgili sözlerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.03.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 15:57
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Kerim Tekin’le ilgili o detay yıllar sonra ortaya çıktı! Ölmeden önceki sözleri şoke etti

90'lı yılların popüler isimlerinden Tayfun Duygulu 2. Sayfa programına konuk oldu. Duygulu 24 yıl önce hayatını kaybeden Kerim Tekin'in unutulmaz şarkısı 'Kar Beyaz'ın hikayesini canlı yayında anlattı:

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Kerim Tekin’le ilgili o detay yıllar sonra ortaya çıktı! Ölmeden önceki sözleri şoke etti

KAZA YERİNE İLK BİZ GİTTİK

"Bora Gencer ile ödül almış geri dönüş yolunda Bilal Özcan aradı beni 'Kerim kaza yapmış, vefat etmiş' dedi. Ben de 'yok canım biz kaza yaptık 2 gün evvel giderken, bizimki olmasın' dedim. 'Senin haberin yok, tamam' dedi. Bir yerde durduk, televizyonu açtırdık. Yarım saatlik mesafedeydik. Kazanın olduğu yere ilk giden biziz. İlk yanına giden biziz. Helikopter ile Halis alındı."

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Kerim Tekin’le ilgili o detay yıllar sonra ortaya çıktı! Ölmeden önceki sözleri şoke etti

'BU ŞARKI BENİM'

Kerim'in 'Kar Beyaz'ı alma nedeni de Halis'tir.

Evde otururken Halis'in eşi 'vardır senin kendine sakladığın şarkılar' dedi. 'Yok' falan dedim. Israr etti. Baktım Kerim uzakta, balkona çıkmıştı. 'Hadi çalayım' dedim, mırıldandım şarkıyı... (Kerim Tekin) Kapıdan 'Bu parça benim!' dedi. 'Yok senin olamaz, ben okuyacağım' dedim. 20 dakika boyunca cebelleşti benimle.

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Kerim Tekin’le ilgili o detay yıllar sonra ortaya çıktı! Ölmeden önceki sözleri şoke etti

'Ben Trafik kazası yapacağım' derdi o hep. 'Ben ölürsem belki çok satar...' falan diyordu. 'Ya sen yaşa da çok satsın, öyler şey mi olur' derdik biz de.

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Kerim Tekin’le ilgili o detay yıllar sonra ortaya çıktı! Ölmeden önceki sözleri şoke etti

Onun kısmetiymiş. Nur içinde uyusun inşallah. Annesinin yanında gittiğimde 'Oğluma neden böyle bi şarkı yaptın?' dedi. 'Annem ben nerden bilirim, karbeyaz derken ben onun ruhunu anlatmışım meğer...' dedim.