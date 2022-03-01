01 Mart 2022, Salı
Kerim Tekin’le ilgili o detay yıllar sonra ortaya çıktı! Ölmeden önceki sözleri şoke etti
Şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Kerim Tekin 'Kar Beyaz' şarkısıyla hafızalara kazındı. Kariyerinin zirvesindeyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tekin'le ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti. 2. Sayfa'ya konuk olan yakın arkadaşı Tayfun Duygulu, Tekin'in ölümle ilgili sözlerini açıkladı.
Giriş Tarihi: 01.03.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 15:57
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