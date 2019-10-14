Kerem Bürsin: Soğan sarımsak yiyip beni öp diyordu!

'EŞİM OLMASINI İSTERDİM'

En aşık olduğum sevgililerimden biri ayrıldıktan 8 sene sonra rüyama girdi. Merak ettim, araştırdım. Ancak nişanlanmıştı. Bir gün eşim olmasını isterdim. Ama 2 çocuğu var ve çok mutlu.