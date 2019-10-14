Kerem Bürsin: Soğan sarımsak yiyip beni öp diyordu!
Bir YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan oyuncu Kerem Bürsin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnternet dizisi Yaşamayanlar'daki partneri Nilperi Şahinkaya'nın öpüşme sahnelerinden önce soğanlı ve sarımsaklı dürüm yedikten sonra kendisine 'Gel beni öp' dediğini anlattı.
Giriş Tarihi: 14.10.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 17:26
Ünlü oyuncu Kerem Bursin, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan ve Zeynep Ocak'ın sunduğu programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Bürsin, bir dönem birlikte oynadığı Nilperi Şahinkaya ile ilgili herkesi güldüren itiraflarda bulundu.
"SOĞAN YEYİP GEL BENİ ÖP DİYORDU"
Dijital platform üzerinden yayınlanan "Yaşamayanlar" dizisinde partner olduğu
Nilperi Şahinkaya'dan bahseden oyuncu, "Partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da "Gel beni öp" diyordu." şeklinde konuştu.
Amerika'daki öğrencilik yıllarından bahseden Bürsin şunları söyledi:
"Amerika-Teksas'taki okulumda çok popülerdim. Bana 'Turkish cowboy' diyorlardı. Filmlerde gördüğümüz klasik bir Amerikan lisesi hayatım oldu. Amerikan futbolu oynadım, cheerleader (amigo kız) manitam da oldu.
Üniversitede Ally adında bir sevgilim vardı. Evine gittik, ailesi ile tanıştım. Ally'nin annesi "İç Kerem iç" dedikçe içtim. Sonra soyunmaya başlayıp çıplak havuza girdim. Sabah hiçbir şey hatırlamıyordum. Artık pek içki içmiyorum çünkü içince soyunuyorum.
'EŞİM OLMASINI İSTERDİM'
En aşık olduğum sevgililerimden biri ayrıldıktan 8 sene sonra rüyama girdi. Merak ettim, araştırdım. Ancak nişanlanmıştı. Bir gün eşim olmasını isterdim. Ama 2 çocuğu var ve çok mutlu.