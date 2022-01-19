Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın yeni aşk yuvası! 32 milyonluk eve taşındılar

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikinci çocuk heyecanı yaşadı. Bebek için hazırlıklara başlayan çift, bahçesi küçük olduğu için Emirgan'daki evlerinden taşındı. Aradıkları evi Zekeriyaköy'de bulan oyuncu çiftin yeni evleri için 32 milyon lira ödediği öğrenildi.