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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın yeni aşk yuvası! 32 milyonluk eve taşındılar

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın yeni aşk yuvası! 32 milyonluk eve taşındılar

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikinci çocuk heyecanı yaşadı. Bebek için hazırlıklara başlayan çift, bahçesi küçük olduğu için Emirgan'daki evlerinden taşındı. Aradıkları evi Zekeriyaköy'de bulan oyuncu çiftin yeni evleri için 32 milyon lira ödediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.01.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 12:01
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın yeni aşk yuvası! 32 milyonluk eve taşındılar

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, altı yıl önce nikah masasına oturmuştu. 2020'de kızı Lalin'in dünyaya getiren Kobal, ikinci bebeklerine dört aylık hamile.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın yeni aşk yuvası! 32 milyonluk eve taşındılar

Evlendiklerinden beri Emirgan'da oturan oyuncu çift, taşınma kararı aldı. Çünkü bahçelerinin iki çocuk için küçük kalacağını düşündüler.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın yeni aşk yuvası! 32 milyonluk eve taşındılar

Kenan İmirzalıoğlu, istediği büyüklükte bir evi Zekeriyaköy'de buldu. Bu konuda semtte oturan arkadaşı Aras Bulut İynemli de kendisine yardımcı oldu.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın yeni aşk yuvası! 32 milyonluk eve taşındılar

İKİ GÜN SÜRDÜ

Posta'nın haberine göre; önceki gün Emirgan'daki evin önü çok hareketliydi. Bir kamyon geliyor, başkası gidiyordu. İmirzalıoğlu ve ailesinin evlerini taşıması iki gün sürdü.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın yeni aşk yuvası! 32 milyonluk eve taşındılar

Büyük boydaki araçlar dar sokaklara giremedi ve taşıma kamyonetlerle gerçekleşti. Çift, taşınma bitene kadar başka bir eve geçti ve sonrasında yerleşme çalışmaları başladı.