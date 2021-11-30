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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! Bebeğin cinsiyeti belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan beklenen haber geldi! 2016 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl ilk çocukları Lalin'i kucağına alan çiftten bebek müjdesi geldi. Erkek bebek bekledikleri iddiası gündeme gelirken bebeğin cinsiyeti belli oldu. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ne? İşte detaylar...