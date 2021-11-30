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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan beklenen haber geldi! 2016 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz yıl ilk çocukları Lalin'i kucağına alan çiftten bebek müjdesi geldi. Erkek bebek bekledikleri iddiası gündeme gelirken bebeğin cinsiyeti belli oldu. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:22
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyonlar Olmak İster'in başarılı sunucusu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın ikinci çocuklarıyla ilgili uzun süredir bekledikleri haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucağına alan çiftin ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu. İşte İmirzalıoğlu ve Kobal çiftinin mutlu haberinin detayları

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

DOKTORLARI BEKLENEN HABERİ VERDİ

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Üç buçuk aylık hamile olan Kobal, geçtiğimiz günlerde ultrasona girdi ve doktorları merakla beklenen haberi verdi:

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

İKİNCİ BEBEK DE KIZ

Doktorlarından kontrolleri sırasında müjdeli son dakika haberini alan İmirzalıoğlu ve Kobal çifti ikinci kez kız çocuk bekliyor

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuk heyecanı! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

İLK KIZLARI LALİN

Lalin adında bir yaşında kızları olan ikiliyi bu haber sevince boğdu. İkinci kez ebeveyn olacak çiftin şu sıralar yeni bir isim arayışında olduğu öğrenildi.