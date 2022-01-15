15 Ocak 2022, Cumartesi
Kardeşlerim’in yıldızı Gözde Türker’in ailesi isyan etti: “Ne zaman iyi olacaksın”
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla gönülleri fetheden güzel oyuncu, canlandırdığı karakterin kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi. Kötü bir karakteri canlandırmasına rağmen insanlar tarafından sevildiğini söyleyen Türker, ailesinin kendisine "Ne zaman iyi olacaksın çocuğum?" diye sorduğunu söyledi. İşte Sabah yazarı Merve Yurtyapan'ın Gözde Türker ile yaptığı röportaj...
Giriş Tarihi: 15.01.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 10:18
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