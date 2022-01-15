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Kardeşlerim’in yıldızı Gözde Türker’in ailesi isyan etti: “Ne zaman iyi olacaksın”

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla gönülleri fetheden güzel oyuncu, canlandırdığı karakterin kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi. Kötü bir karakteri canlandırmasına rağmen insanlar tarafından sevildiğini söyleyen Türker, ailesinin kendisine "Ne zaman iyi olacaksın çocuğum?" diye sorduğunu söyledi. İşte Sabah yazarı Merve Yurtyapan'ın Gözde Türker ile yaptığı röportaj...

Giriş Tarihi: 15.01.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 10:18
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Kardeşlerim’in yıldızı Gözde Türker’in ailesi isyan etti: “Ne zaman iyi olacaksın”

Gözde Türker, atv dizisi Kardeşlerim'in son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri. O, dizinin hırslı, para düşkünü Harika'sı. İlk bölümlerdeki tavırlarıyla "Bu kadar da olmaz" dedirtse de izleyicinin gönlünü kazanan ve yıldızı parlayan oyuncu ile bir araya gelip diziden evliliğine, Harika'nın hırslı tavırlarından aşka bakış açısına kadar her şeyi konuştuk.

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Kardeşlerim’in yıldızı Gözde Türker’in ailesi isyan etti: “Ne zaman iyi olacaksın”

Kardeşlerim dizisinin dikkat çeken karakterlerden biri olan Harika'yı canlandırıyorsunuz. Birçok karakter için deneme çekimine katılmışsınız ama sonunda yolunuz Harika ile kesişmiş...

Seçmelerde 4 genç kadın karakterin analizini ve audition metnini okuma fırsatım olmuştu. Yönetmenimiz Serkan Hoca bana "Bakalım senin gönlünden geçen karakter, benim için de 'Bu sen olmalısın' dediğim karakter mi olacak? Hangisini istiyorsan seç ve bana 'Bu sen olmalısın' dedirt" demişti. Ben de Harika'yı oynamayı istiyordum.

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Kardeşlerim’in yıldızı Gözde Türker’in ailesi isyan etti: “Ne zaman iyi olacaksın”

"İşte benim kızım!" dedim. Herkesin içinde var olan iyi ve kötü gerçeğini yakalarım ve yaptığı kötü şeylerle empati kurdururum dedim. Bir oyuncu küçük bir çocuğa benzer. Benim de elimde çok güzel bir oyuncak vardı. En değerlisi seyircinin Harika'yı bu kadar sevmesi oldu.

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Kardeşlerim’in yıldızı Gözde Türker’in ailesi isyan etti: “Ne zaman iyi olacaksın”

Harika'nın lükse olan düşkünlüğü, diğer insanları küçük görmesi size neler hissettiriyor?

Açıkçası bazı sahnelerde Harika'yı anlamakta zorlandım. "Bunu da der misin Harika?" dediğim oldu fakat sonra hep bir yerden yakaladım.

Sahne bittiği gibi özür dilediğim zamanlar çok oldu ama tabii bu da işin şakası. Bu da bana güzel alan tanıyor. Çoğu zaman sahne çekilirken şakalaşıyoruz. Böyle karakterler var tabii. Yetiştirilme ve alışkanlık meselesi. Eğer sadece maddiyatın değerli olduğunu görerek büyürsen para senin vazgeçilmezin olur. İlginç geliyor ama anlıyorum.

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Kardeşlerim’in yıldızı Gözde Türker’in ailesi isyan etti: “Ne zaman iyi olacaksın”

Harika okul parası için hırsızlık bile yaptı. Onun hayata karşı olan hırçınlığının sebebi ne sizce?

Paranın içinde doğmuş ve daha önemlisi annesi, babası tarafından hep paranın güç olduğu, her zaman parası olması gerektiği, yoksa ezik ve güçsüz olabileceği öğretilmiş. Bu onun güçlü olmak için bildiği ilk yol. İkincisi de çok sonraları parasız kalınca fark ettiği duruş meselesi. Hırsızlık yapması tamamen psikolojik bir hastalık. Hayatta da bu hastalığa sahip bir sürü insan var, çoğu da genellikle zengin. Gerildiklerinde hemen bunu yapıyorlar, direkt çalmak istiyor. Aklına gelen ilk şey o oluyor.