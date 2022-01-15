Kardeşlerim’in yıldızı Gözde Türker’in ailesi isyan etti: “Ne zaman iyi olacaksın”

Kardeşlerim dizisinin dikkat çeken karakterlerden biri olan Harika'yı canlandırıyorsunuz. Birçok karakter için deneme çekimine katılmışsınız ama sonunda yolunuz Harika ile kesişmiş...

Seçmelerde 4 genç kadın karakterin analizini ve audition metnini okuma fırsatım olmuştu. Yönetmenimiz Serkan Hoca bana "Bakalım senin gönlünden geçen karakter, benim için de 'Bu sen olmalısın' dediğim karakter mi olacak? Hangisini istiyorsan seç ve bana 'Bu sen olmalısın' dedirt" demişti. Ben de Harika'yı oynamayı istiyordum.