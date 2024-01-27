Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak'ın annesini gören bir daha bakıyor! Benzerlikleri olay oldu!

Kardeşlerim dizisinde "Ömer" karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak, izleyicileri tarafından yakın takibe alındı. Sadece oyunculuğu değil, aynı zamanda dış görünüşüyle de adından söz ettiren Koçak, genç yaşına rağmen ekranın gözde isimlerinden biri haline geldi. Hakkında yapılan araştırmalar sırasında ise Koçak'ın ailesi merak konusu oldu. Koçak'ın özellikle annesiyle benzerliği görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.