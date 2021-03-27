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Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı bakın kaç yaşındaymış!

Kardeşlerim dizisi ekranda fırtınalar estirirken, dizinin genç oyuncu kadrosu da gündeme oturdu. Dizide Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Halit Özgür Sarı'nın özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sarı'nın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Halit Özgür Sarı'nın yaşı...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 15:54
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Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı bakın kaç yaşındaymış!

Kardeşlerim dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Halit Özgür Sarı, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Halit Özgür Sarı başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı bakın kaç yaşındaymış!

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

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Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı bakın kaç yaşındaymış!

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998

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Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı bakın kaç yaşındaymış!

NURGÜL YEŞİLÇAY
26 MART 1976

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Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı bakın kaç yaşındaymış!

HELİN KANDEMİR
2 Haziran 2004