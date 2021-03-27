Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı bakın kaç yaşındaymış!

Kardeşlerim dizisi ekranda fırtınalar estirirken, dizinin genç oyuncu kadrosu da gündeme oturdu. Dizide Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Halit Özgür Sarı'nın özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sarı'nın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Halit Özgür Sarı'nın yaşı...