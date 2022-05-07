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Kardeşlerim'in Harika’sı Gözde Türker estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Harika karakterine hayat veren Gözde Türker gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Türker, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafları ise şaşkına çevirdi. Türker'in estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Gözde Türker'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 07.05.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 14:38
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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Türker'in yıllar önceki fotoğraflarını gören ise şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

İşte Gözde Türker başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz hali...

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Simay Barlas

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Simay Barlas

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Kardeşlerim’in Harika’sı Gözde Türker estetik harikası çıktı! Eski halini gören tanıyamadı

Simay Barlas