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Haberler Galeri Karantina pozlarıyla olay olan Burcu Özberk’in makyajsız hali şoke etti!

Karantina pozlarıyla olay olan Burcu Özberk’in makyajsız hali şoke etti!

Son olarak Afili Aşk dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Burcu Özberk, corona virüs salgını nedeniyle karantina günlerini evde geçiriyor. Sosyal medyada 5 milyona yakın takipçisi bulunan Burcu Özberk, önceki gün paylaştığı karantina pozlarıyla olay oldu. Özberk'in paylaşımı takipçilerini ikiye bölerken güzel oyuncunun makyajsız fotoğrafları gündeme geldi. Güzel oyuncunun makyajsız halini görenler inanamadı. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 18:16
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Karantina pozlarıyla olay olan Burcu Özberk’in makyajsız hali şoke etti!

Son olarak yer aldığı Afili Aşk dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, sosyal medyada da 5 milyona yakın takipçiye ulaştı. Burcu Özberk, önceki gün paylaştığı karantina pozlarıyla olay oldu.

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Karantina pozlarıyla olay olan Burcu Özberk’in makyajsız hali şoke etti!

Özberk'in paylaşımı takipçilerini ikiye bölerken güzel oyuncunun makyajsız fotoğrafları gündeme geldi. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…

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Karantina pozlarıyla olay olan Burcu Özberk’in makyajsız hali şoke etti!

Defne Samyeli

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Karantina pozlarıyla olay olan Burcu Özberk’in makyajsız hali şoke etti!

Defne Samyeli

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Karantina pozlarıyla olay olan Burcu Özberk’in makyajsız hali şoke etti!

Merve Boluğur