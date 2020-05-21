Karantina pozlarıyla olay olan Burcu Özberk’in makyajsız hali şoke etti!

Son olarak Afili Aşk dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Burcu Özberk, corona virüs salgını nedeniyle karantina günlerini evde geçiriyor. Sosyal medyada 5 milyona yakın takipçisi bulunan Burcu Özberk, önceki gün paylaştığı karantina pozlarıyla olay oldu. Özberk'in paylaşımı takipçilerini ikiye bölerken güzel oyuncunun makyajsız fotoğrafları gündeme geldi. Güzel oyuncunun makyajsız halini görenler inanamadı. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...