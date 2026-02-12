Kanbolat Görkem Arslan'a son görev! Ani vefatı ünlüleri yasa boğdu

SELEN SOYDER "İlk işimde çalıştım ben Görkem ile... Görkem hem iyi bir oyuncu hem de harika bir insandı… Ah Görkem."

CELİL NALÇAKAN Bir dönem Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Celil Nalçakan'dan Arslan'a yürek burkan bir veda geldi. Mesajlarda, Kanbolat Görkem Arslan'ın Nalçakan'a bir fotoğraf gönderdiği ve 'Neredesin balım?' yazdığı görüldü. Mesajı paylaşan Nalçakan altına, 'Bana bunu nasıl yaparsın?' notunu düştü.

IŞIL YÜCESOY Ah be Görkem'im… "Ah be güzel kardeşim… Ne kadar erken bir veda bu. Ne anıların, ne saygın, ne sevgin, ne 'Yer Gök Aşk'ta birlikte yaşadığımız günler unutulur. Başımız sağ olsun."

İPEK KARAPINAR "Güzel kalpli biricik oyun arkadaşım… Ellerim ne yazıyor, kalbim nasıl çarpıyor… Ne kara bir gün. Melek kalpli Kanbom derdim, melek oldun. Yattığın yer incinmesin…"