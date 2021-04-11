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Haberler Galeri "Kan revan içinde intikam" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Kurşun yağmuru oldu...

"Kan revan içinde intikam" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Kurşun yağmuru oldu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Çakırbeyli'nin Tuncay'ı öldürmesi sonrasında mevzular hepten karıştı. Nevzat ise Yaman'ın kendisine kurduğu tuzağı öğrenmesi bütün dengeleri değiştirecek. Kimsesiz Doğan'ın Hamdi Korkmaz'ı asması sonrasında Yaman olanları çözmek için elinden geleni yapıyor. Ancak Hızır ve İlyas'ın esir alınması sonrasında Alpaslan amcalarını kurtarmak için harekete geçiyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı için detaylar...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 16:18
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Kan revan içinde intikam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Kurşun yağmuru oldu...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. EDHO son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından hayranları yeni bölüm fragmanını bekliyor. Hızır ve İlyas'ın alıkoyulması sonrasında olacaklar merak ediliyor. Kimsesiz Doğan ve Alpaslan, amcasını kurtarmak için yerinden kalkıyor ve planlarını devreye sokuyor. Behzat ve ekip, onları kurtarmak için baskın yapmayı planlasa da tuzağa düştü. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kan revan içinde intikam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Kurşun yağmuru oldu...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 190. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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Kan revan içinde intikam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Kurşun yağmuru oldu...

HIZIR'IN SAVAŞI BÜYÜYOR

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.

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Kan revan içinde intikam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Kurşun yağmuru oldu...

HIZIR'IN YAVUZ PLANI NE?

Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

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Kan revan içinde intikam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Kurşun yağmuru oldu...

TUNCAY EBRU GERÇEĞİNİ AÇIKLIYOR

Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar.