"Kan revan içinde intikam" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Kurşun yağmuru oldu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Çakırbeyli'nin Tuncay'ı öldürmesi sonrasında mevzular hepten karıştı. Nevzat ise Yaman'ın kendisine kurduğu tuzağı öğrenmesi bütün dengeleri değiştirecek. Kimsesiz Doğan'ın Hamdi Korkmaz'ı asması sonrasında Yaman olanları çözmek için elinden geleni yapıyor. Ancak Hızır ve İlyas'ın esir alınması sonrasında Alpaslan amcalarını kurtarmak için harekete geçiyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı için detaylar...