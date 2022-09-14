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Kaan Boşnak’tan darp iddialarına yanıt! Kendisini böyle savundu
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak şiddet suçlamalarıyla magazin gündemine oturdu. Eşi Başak Ceylan Torun'un ihanete uğradığını ve oğluyla birlikte şiddet gördüğünü açıklamasının ardından rockçının yasak ilişki yaşadığı sevgilisi Y. E.'de iddialara destek verdi. Kaan Boşnak avukatı aracılığıyla suçlamalara yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 14.09.2022 16:14Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 16:14