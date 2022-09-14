14 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kaan Boşnak’tan darp iddialarına yanıt! Kendisini böyle savundu

Kaan Boşnak’tan darp iddialarına yanıt! Kendisini böyle savundu

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak şiddet suçlamalarıyla magazin gündemine oturdu. Eşi Başak Ceylan Torun'un ihanete uğradığını ve oğluyla birlikte şiddet gördüğünü açıklamasının ardından rockçının yasak ilişki yaşadığı sevgilisi Y. E.'de iddialara destek verdi. Kaan Boşnak avukatı aracılığıyla suçlamalara yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 14.09.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 16:14
  • 1
  • 10
Kaan Boşnak’tan darp iddialarına yanıt! Kendisini böyle savundu

Geçtiğimiz yıllarda başka kadınlarla mesajları ifşa olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak hakkında eski eşi Başak Ceylan Torun tarafından ortaya atılan şiddet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kaan Boşnak’tan darp iddialarına yanıt! Kendisini böyle savundu

Ali Kutluhan isminde bir oğulları olan çiftin arasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Başak Ceylan Torun, kendisinin ve oğlunun Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü itiraf etti.

  • 3
  • 10
Kaan Boşnak’tan darp iddialarına yanıt! Kendisini böyle savundu

Alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, ihanet ve aile içi şiddetle suçlanıyor.

  • 4
  • 10
Kaan Boşnak’tan darp iddialarına yanıt! Kendisini böyle savundu

Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun artık susmayacağını belirterek eşi hakkında şu iddialarda bulundu:

  • 5
  • 10
Kaan Boşnak’tan darp iddialarına yanıt! Kendisini böyle savundu

"Ailem ve oğlum için susuyordum ama susmamam gerektiğini anladım. Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız."