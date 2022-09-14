Kaan Boşnak’tan darp iddialarına yanıt! Kendisini böyle savundu

"Ailem ve oğlum için susuyordum ama susmamam gerektiğini anladım. Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız."