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Jennifer Boyner bakın şimdi ne yapıyor! Sihirli Annem'in minik yıldızıydı...

2003 yılında ekranlara gelen fantastik çocuk dizisi Sihirli Annem dizisinde 'Toprak' karakterine hayat veren minik yıldız Jennifer Boyner, değişimiyle adeta ağızları açık bırakıyor. Sevimliliğiyle milyonların gönlünde taht kuran Boyner, Hepsi 1 dizisinde de yer almıştı. Daha sonra oyunculuğa ara vererek okul hayatına devam etmeyi tercih eden Boyner, bakın şimdilerde ne yapıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 11:57
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Jennifer Boyner bakın şimdi ne yapıyor! Sihirli Annem’in minik yıldızıydı...

Jennifer Boyner, bir döneme damga vuran çocuk dizisi Sihirli Annem'in Toprak'ı olarak hafızalara kazınmıştı.

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Jennifer Boyner bakın şimdi ne yapıyor! Sihirli Annem’in minik yıldızıydı...

Dizide Defne Joy Foster (Eda) ve Jess Molho'nun (Yavuz) kızı Toprak olarak karşımıza çıkmıştı.

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Jennifer Boyner bakın şimdi ne yapıyor! Sihirli Annem’in minik yıldızıydı...

Dizinin kadrosuna bebekken katılan Jennifer Boyner, dizinin devam etmesiyle birlikte resmen izleyiciler önünde büyüdü.

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Jennifer Boyner bakın şimdi ne yapıyor! Sihirli Annem’in minik yıldızıydı...

Toprak bebek kıvırcık saçları ve sevimliliği ile milyonların gönlünde taht kurmuştu.

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Jennifer Boyner bakın şimdi ne yapıyor! Sihirli Annem’in minik yıldızıydı...

Küçük yaşına rağmen dizide sergilediği oyunculuk performansı ile seyircileri adeta mest ediyordu.