Jennifer Boyner bakın şimdi ne yapıyor! Sihirli Annem'in minik yıldızıydı...

2003 yılında ekranlara gelen fantastik çocuk dizisi Sihirli Annem dizisinde 'Toprak' karakterine hayat veren minik yıldız Jennifer Boyner, değişimiyle adeta ağızları açık bırakıyor. Sevimliliğiyle milyonların gönlünde taht kuran Boyner, Hepsi 1 dizisinde de yer almıştı. Daha sonra oyunculuğa ara vererek okul hayatına devam etmeyi tercih eden Boyner, bakın şimdilerde ne yapıyor. İşte detaylar...