Ivana Sert ceza yememek için mezarlıkta spor yapmaya başladı

Ünlü modacı Ivana Sert, spor yapmak için şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yol buldu. Her zaman fit görüntüsüyle adından söz ettiren ve spora düşkünlüğüyle bilinen Ivana Sert, sahil ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklanınca çareyi mezarlıklarda buldu. Sert'in, yürüyüş yapmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'nı tercih ettiği ortaya çıktı.