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Ivana Sert ceza yememek için mezarlıkta spor yapmaya başladı

Ünlü modacı Ivana Sert, spor yapmak için şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yol buldu. Her zaman fit görüntüsüyle adından söz ettiren ve spora düşkünlüğüyle bilinen Ivana Sert, sahil ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklanınca çareyi mezarlıklarda buldu. Sert'in, yürüyüş yapmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'nı tercih ettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 13:28
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Ivana Sert ceza yememek için mezarlıkta spor yapmaya başladı

Corona virüs tedbirleri kapsamında sahil şeridine veya parklara gidip 392 lira para cezası yemek istemeyen Ivana Sert, kimsenin aklına gelmeyecek bir yer buldu.

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Ivana Sert ceza yememek için mezarlıkta spor yapmaya başladı

Her zaman fit görüntüsüyle adından söz ettiren Ivana Sert, yürüyüş yapmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'nı tercih etti.

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Ivana Sert ceza yememek için mezarlıkta spor yapmaya başladı

Mezarlığa yakın oturan Sert'in mezarlıkta görüntüleyen Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberi şu şekilde:

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Ivana Sert ceza yememek için mezarlıkta spor yapmaya başladı

"İvana Sert, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda form tutuyor. Geçen cuma rahmetli babamın kabrini ziyaret etmek için Zincirlikuyu Mezarlığı'na gittiğimde Ivana Sert'i gördüm."

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Ivana Sert ceza yememek için mezarlıkta spor yapmaya başladı

"Spor kıyafetlerini giymiş, tempolu bir şekilde yürüyordu. Yanında da bir erkek arkadaşı vardı. Ivana Sert ve arkadaşı önümden geçip mezarlığın içinde kayboldu."