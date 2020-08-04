İsmail Ege Şaşmaz kardeşi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününü kutladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Ünlüler dünyasının en tanınan kardeşlerinden olan İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz, Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi. İsmail Ege Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Şaşmaz'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.