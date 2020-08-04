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Haberler Galeri İsmail Ege Şaşmaz kardeşi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününü kutladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

İsmail Ege Şaşmaz kardeşi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününü kutladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Ünlüler dünyasının en tanınan kardeşlerinden olan İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz, Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi. İsmail Ege Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Şaşmaz'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 04.08.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 16:55
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İsmail Ege Şaşmaz kardeşi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününü kutladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsmail Ege Şaşmaz kardeşi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününü kutladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

İsmail Ege Şaşmaz 22 yaşına basan kardeşiyle yıllar önce çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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İsmail Ege Şaşmaz kardeşi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününü kutladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Şaşmaz, fotoğrafın altına "Hep omuz omuza... Doğum günün kutlu olsun kardeşim" notunu düştü.

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İsmail Ege Şaşmaz kardeşi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününü kutladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

İsmail Ege Şaşmaz, kardeşiyle olan paylaşımı ile kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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İsmail Ege Şaşmaz kardeşi Aytaç Şaşmaz’ın doğum gününü kutladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

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