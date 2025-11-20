İnci Taneleri’nin Kamuran’ı Deniz Erdoğan sevenlerini korkuttu

Deniz Erdoğan'ın kendi gibi oyuncu ve dansçı olan eşi Elif Erol Erdoğan, kötü haberi ınstagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 2 gündür 48 saattir uykusuz ve devamlı yoğun bakım, ameliyathane arasında bekleyen biri olarak hak verirsiniz ki artık ne telefonları açacak ne hâli, ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı.

"ACİL OPERASYONA ALINDI"

Buradan açıklama yapıp müsaadenizi isteyeyim.. Eşim Deniz'in önceki kalp krizinden sonraki süreçte, ara ara göğsünde devamlı ağrı ve kendini devamlı halsiz hissetmesi sonucu hastaneye gittik, profesörümüz sevgili Hacı Murat Güneş yaptığı kontrol anjiyosu sonucu kalbindeki en büyük ve en hayati damarı yüzde 90 tıkalı olarak eşimi acil operasyona aldı.. Önce balon yöntemi ile ilkinde açılmadı 2. kerede zor açıldı ve ardından 3. de stent takıldı kalbine.