İnci Taneleri'nin Kamuran'ı Deniz Erdoğan sevenlerini korkuttu

İnci Taneleri'nde canlandırdığı 'Kamuran abi' karakteriyle adından söz ettiren Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi ünlü oyuncu Deniz Erdoğan kalp rahatsızlığı nedeniyle acil operasyona alındı. Kötü haberi eşi duyururken, usta oyuncudan da sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.11.2025 08:49
Yılmaz Erdoğan'ın aynı zamanda rol arkadaşı olan kardeşi Deniz Erdoğan, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

İnci Taneleri'nde "Kamuran Ağabey" karakterine hayat veren usta oyuncu, kalp rahatsızlığı nedeniyle acil ameliyata alındı.

Deniz Erdoğan'ın kendi gibi oyuncu ve dansçı olan eşi Elif Erol Erdoğan, kötü haberi ınstagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 2 gündür 48 saattir uykusuz ve devamlı yoğun bakım, ameliyathane arasında bekleyen biri olarak hak verirsiniz ki artık ne telefonları açacak ne hâli, ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı.

"ACİL OPERASYONA ALINDI"

Buradan açıklama yapıp müsaadenizi isteyeyim.. Eşim Deniz'in önceki kalp krizinden sonraki süreçte, ara ara göğsünde devamlı ağrı ve kendini devamlı halsiz hissetmesi sonucu hastaneye gittik, profesörümüz sevgili Hacı Murat Güneş yaptığı kontrol anjiyosu sonucu kalbindeki en büyük ve en hayati damarı yüzde 90 tıkalı olarak eşimi acil operasyona aldı.. Önce balon yöntemi ile ilkinde açılmadı 2. kerede zor açıldı ve ardından 3. de stent takıldı kalbine.

"BU DAMAR İLE DOLAŞMASI BİLE MUCİZEYMİŞ"

Çok şükür bin şükür, bu damar ile normal dolaşması bile büyük bir mucizeymiş ve eğer kriz olsaydı bu halde hiç şansı olmayacakmış yetişebilmek için ve sonucunu dillendirmek dahi istemiyoruz.

Şu anda Kendisi gayet iyi. Kamuran abinizin sizlere çok çok selamı var."

"BENİM DE ARTIK STENDİM VAR"

Deniz Erdoğan da sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı. Usta oyucu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benim de artık bir stendim var. Aman dikkat sağlığa"