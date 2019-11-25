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İkinci kez hamile olan Damla Ersubaşı aldatıldı
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı karakterle küçük yaşlarda oyunculuğa başlayan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz aylarda ikinci kez bebek beklediğini duyurmuştu. Genç oyuncunun evliliğinde şok gelişme yaşandı. Hamile olan oyuncunun eşi Mustafa Can Keser, gittiği gece kulübünde bir kadınla görüntülendi. Ersubaşı, yaşanan olay sonrası eşini takipten çıkartarak birlikte çekilen fotoğrafını sildi.
Giriş Tarihi: 25.11.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 12:37
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