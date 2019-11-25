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İkinci kez hamile olan Damla Ersubaşı aldatıldı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı karakterle küçük yaşlarda oyunculuğa başlayan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz aylarda ikinci kez bebek beklediğini duyurmuştu. Genç oyuncunun evliliğinde şok gelişme yaşandı. Hamile olan oyuncunun eşi Mustafa Can Keser, gittiği gece kulübünde bir kadınla görüntülendi. Ersubaşı, yaşanan olay sonrası eşini takipten çıkartarak birlikte çekilen fotoğrafını sildi.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 12:37
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İkinci kez hamile olan Damla Ersubaşı aldatıldı

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Ancak oyuncunun 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser'in bir kadınla görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

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İkinci kez hamile olan Damla Ersubaşı aldatıldı

BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Uçankuş'ta yer alan habere göre; Mustafa Can Keser, gittiği gece kulübünde eşi Damla Ersubaşı'ya ihanet etti.

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İkinci kez hamile olan Damla Ersubaşı aldatıldı

Keser, kulüpte bir kadınla samimi şekilde görüntülendi. Fotoğrafların magazin gündemine bomba gibi düşmesiyle ihaneti öğrenen oyuncunun boşanma kararı aldığı iddia edildi.

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İkinci kez hamile olan Damla Ersubaşı aldatıldı

TAKİBİ BIRAKIP FOTOĞRAFLARI SİLDİ

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Damla Ersubaşı'nın eşinin sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı ve birlikte olan tüm fotoğraflarını sildi.

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İkinci kez hamile olan Damla Ersubaşı aldatıldı

Oyuncunun bu hamlesi ise ortaya atılan ihanet iddialarını güçlendirdi. Mustafa Can Keser, Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünün CEO'su olarak çalışıyor.