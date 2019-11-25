İkinci kez hamile olan Damla Ersubaşı aldatıldı

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Ancak oyuncunun 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser'in bir kadınla görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

