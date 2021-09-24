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İhaneti affetti! Sevda Erginci Yılmaz Kunt ile barıştı

Yaklaşık 3 yıldır Yılmaz Kunt ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci, Bodrum tatilinde büyük şok yaşamıştı. Yılmaz Kunt'un Seray Öztürk adlı bir avukata attığı mesajlar ifşa olmuştu. Ortaya çıkan mesajların ardından ilişkisini sonlandıran Erginci, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Güzel oyuncu, ihaneti affedip eski aşkına geri döndü. İkili barışmanın ardından ilk kez görüntülendi.

Giriş Tarihi: 24.09.2021 09:15
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İhaneti affetti! Sevda Erginci Yılmaz Kunt ile barıştı

Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapılan Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyordu. Mutluluklarıyla dikkat çeken çift bir ifşa krizi yaşamıştı.

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İhaneti affetti! Sevda Erginci Yılmaz Kunt ile barıştı

MESAJLARI İFŞA OLDU

Yılmaz Kunt'un Sevda Erginci ile aşk yaşarken avukat Seray Öztürk'le mesajlaştığı, hatta fotoğrafını dahi gönderdiği ortaya çıkmıştı.

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İhaneti affetti! Sevda Erginci Yılmaz Kunt ile barıştı

"BU DA KADINA YÖNELİK BAŞKA ŞİDDET"

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınladı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı da görüldü.

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İhaneti affetti! Sevda Erginci Yılmaz Kunt ile barıştı

Uzun süre mesajlaştıkları görülen ve ses kaydı atan Kunt'la tüm yazışmalarını ifşa eden Öztürk, son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini yayınladı.

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İhaneti affetti! Sevda Erginci Yılmaz Kunt ile barıştı

Öztürk, tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazdı.