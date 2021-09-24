İhaneti affetti! Sevda Erginci Yılmaz Kunt ile barıştı

Yaklaşık 3 yıldır Yılmaz Kunt ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci, Bodrum tatilinde büyük şok yaşamıştı. Yılmaz Kunt'un Seray Öztürk adlı bir avukata attığı mesajlar ifşa olmuştu. Ortaya çıkan mesajların ardından ilişkisini sonlandıran Erginci, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Güzel oyuncu, ihaneti affedip eski aşkına geri döndü. İkili barışmanın ardından ilk kez görüntülendi.