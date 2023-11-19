İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin ismi ortaya çıktı! Onların adını taşıyacaklar

"İDO'NUN SAÇLARI BEYAZLADI"

"İdo babalığa hazır mı?" sorusuna ünlü isim, "İdo'nun saçı beyazladı. Benden daha çok yorgun. Bizim için biraz zor bir süreç. İdo da benim gibi çok mutlu ve heyecanlı, bakalım bekliyoruz" cevabını verdi.