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Haberler Galeri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin ismi ortaya çıktı! Onların adını taşıyacaklar

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin ismi ortaya çıktı! Onların adını taşıyacaklar

2120 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den ikiz bebek müjdesi gelmişti. Altı aylık olan bebekler için gün saymaya Şefkatli, isimlerini İdo Tatlıses'in koyduğunu söylemişti. İkizlerin isimlerinin ne olacağı belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.11.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 15:50
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin ismi ortaya çıktı! Onların adını taşıyacaklar

2 yıl önce evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin ismi ortaya çıktı! Onların adını taşıyacaklar

Zorlu bir hamilelik süreci geçiren Şefkatli, geçtiğimiz günlerde katıldığı davette doğum hazırlıkları ve ikizlerin ismi konusunda açıklamalarda bulundu.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin ismi ortaya çıktı! Onların adını taşıyacaklar

"Hoca doğum konusunda kesin bir tarih vermiyor, onun için bekliyoruz. Ocak gibi olacak inşallah. Hazırlıklar devam ediyor, eksikleri yavaş yavaş tamamlıyoruz" diyen Şefkatli, ikiz bebeklerde pek normal doğum tercih edilmediğini belirtti.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin ismi ortaya çıktı! Onların adını taşıyacaklar

NORMAL DOĞUM MU, SEZARYEN Mİ?

Doğumla ilgili kararı doktorun vereceğini vurgulayan Şefkatli, "Bakalım bizimki nasıl olacak? Gidişata göre karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin ismi ortaya çıktı! Onların adını taşıyacaklar

"İDO'NUN SAÇLARI BEYAZLADI"

"İdo babalığa hazır mı?" sorusuna ünlü isim, "İdo'nun saçı beyazladı. Benden daha çok yorgun. Bizim için biraz zor bir süreç. İdo da benim gibi çok mutlu ve heyecanlı, bakalım bekliyoruz" cevabını verdi.