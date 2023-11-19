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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin ismi ortaya çıktı! Onların adını taşıyacaklar
2120 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den ikiz bebek müjdesi gelmişti. Altı aylık olan bebekler için gün saymaya Şefkatli, isimlerini İdo Tatlıses'in koyduğunu söylemişti. İkizlerin isimlerinin ne olacağı belli oldu.
Giriş Tarihi: 19.11.2023 15:50Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 15:50