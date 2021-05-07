07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İddiaların ardı arkası kesilmiyor... Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı...

İddiaların ardı arkası kesilmiyor... Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı...

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5 sezon boyunca yayınlanan ve film, dizi severlerin heyecanla izlediği Lucifer yeni maceralarıyla yeniden ekranlara gelecek. Yeni sezon için onay aldığı haberleri duyulmuş ve heyecanı daha da arttırmıştı. İşte, Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 00:43 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 00:43
  • 1
  • 8
İddiaların ardı arkası kesilmiyor... Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı...

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Netflix Lucifer 5. Sezon 2. kısım yayın tarihini açıkladı ve heyecan daha da arttı. Fragman henüz yayınlanmasa da yakın zamanda izleyicilerle buluşması bekleniyor. İşte, Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
İddiaların ardı arkası kesilmiyor... Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı...

LUCİFER 6. SEZON NE ZAMAN?

Lucifer 5. Sezon 2. Kısım 28 Mayıs 2021 tarihi itibariyle geliyor. Türkiye'de bugün gece yarısı da yeni kısmın fragmanının yayınlanması bekleniyor. Lucifer 6. sezon tarihi ise henüz belli olmadı.

  • 3
  • 8
İddiaların ardı arkası kesilmiyor... Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı...

LUCİFER 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. bölüm özeti: Lucifer bir cinayet kurbanıyla oynarken Chloe ve Maze vakayı araştırır. Amenadiel kulüpte temizlik yapar.

2. bölüm özeti: Cehennemde oldukça uzun bir zaman geçiren Lucifer yaşayanlar dünyasına geri döner.

  • 4
  • 8
İddiaların ardı arkası kesilmiyor... Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı...

3. bölüm özeti: Gerçek Lucifer, kendi hayatından esinlenen bir dizinin setinde işlenen cinayetin ardından Chloe'ye vakayı araştırması için yardım eder.

4. bölüm özeti: Yıl 1946. Dünya siyah-beyaz. Kendi noir dedektif öyküsünün başrolünde yer alan Lucifer'a tanıdık yüzler farklı rollerde eşlik ediyor.

  • 5
  • 8
İddiaların ardı arkası kesilmiyor... Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı...

5. bölüm özeti: Amenadiel, bir rahibenin zamansız ölümünü araştırması için Chloe'ye yardım eder.

6. bölüm özeti: Popüler bir DJ sahnede elektrik çarpması sonucu ölünce Chloe katilin peşine düşer.