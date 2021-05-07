İddiaların ardı arkası kesilmiyor... Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı...

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Netflix Lucifer 5. Sezon 2. kısım yayın tarihini açıkladı ve heyecan daha da arttı. Fragman henüz yayınlanmasa da yakın zamanda izleyicilerle buluşması bekleniyor. İşte, Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lucifer yeni sezon fragmanı...