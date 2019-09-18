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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in son hali şoke etti!

Kısa bir süre önce ortaya çıkan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses magazin dünyasını salladı. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses verdiği kilolar ile gündeme bomba gibi düştü. Nişanlısı Levent Dörter ile tatilde görüntülenen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 13:49
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in son hali şoke etti!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Bodrum'da magazin muhabirlerine görüntülendi. Nişanlısı Levent Dörter ile tatilde olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, verdiği kilolarla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bir süre yüzdükten sonra kaldıkları locaya çıktı ve güneşlendi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in verdiği kilolar herkesi şaşırttı. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve birçok ünlünün kilo vererek uğradığı değişimler...

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  • 65
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in son hali şoke etti!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Bodrum'da magazin muhabirlerine görüntülendi. Nişanlısı Levent Dörter ile tatilde olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, verdiği kilolarla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bir süre yüzdükten sonra kaldıkları locaya çıktı ve güneşlendi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in verdiği kilolar herkesi şaşırttı. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve birçok ünlünün kilo vererek uğradığı değişimler...

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in son hali şoke etti!

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Şeyla Halis

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in son hali şoke etti!

Şeyla Halis (40 kilo verdi)

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in son hali şoke etti!

Cengiz Kurtoğlu