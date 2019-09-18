İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in son hali şoke etti!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Bodrum'da magazin muhabirlerine görüntülendi. Nişanlısı Levent Dörter ile tatilde olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, verdiği kilolarla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bir süre yüzdükten sonra kaldıkları locaya çıktı ve güneşlendi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in verdiği kilolar herkesi şaşırttı. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve birçok ünlünün kilo vererek uğradığı değişimler...