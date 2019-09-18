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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in son hali şoke etti!
Kısa bir süre önce ortaya çıkan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses magazin dünyasını salladı. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses verdiği kilolar ile gündeme bomba gibi düştü. Nişanlısı Levent Dörter ile tatilde görüntülenen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 18.09.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 13:49
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