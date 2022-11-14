15 Kasım 2022, Salı
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından olay sözler: "Beyinsizlere ezdirme..."
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafıyla gündeme oturmuştu. a Para ekranlarında konuşan Yıldız birlikteliği sürecinde hiç darbedilmediğini belirten ünlü isim röportajın ardından anlattıklarının tam aksine iddialara adı karışan Ayşegül Yıldı Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. "Değerinin farkında olmayanlardan uzak duracaksın" diyen Yıldız sözlerini, "Velhasıl onca yılını vererek ışıl ışıl bir enerji deposuna çevirdiğin beynini düşünerek, beyinsizlere ezdirmeyeceksin kendini…" şeklinde tamamladı. Yıldız'ın paylaşımı çok manidar bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:11
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