15 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından olay sözler: "Beyinsizlere ezdirme..."

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından olay sözler: "Beyinsizlere ezdirme..."

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafıyla gündeme oturmuştu. a Para ekranlarında konuşan Yıldız birlikteliği sürecinde hiç darbedilmediğini belirten ünlü isim röportajın ardından anlattıklarının tam aksine iddialara adı karışan Ayşegül Yıldı Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. "Değerinin farkında olmayanlardan uzak duracaksın" diyen Yıldız sözlerini, "Velhasıl onca yılını vererek ışıl ışıl bir enerji deposuna çevirdiğin beynini düşünerek, beyinsizlere ezdirmeyeceksin kendini…" şeklinde tamamladı. Yıldız'ın paylaşımı çok manidar bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:11
  • 1
  • 172
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından olay sözler: Beyinsizlere ezdirme...

İbrahim Tatlıses ile evliliğinden Elif Ada Tatlıses isminde bir kızı olan Ayşegül Yıldız şiddet itirafıyla dikkat çekmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 172
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından olay sözler: Beyinsizlere ezdirme...

"KADIN DÖVEN, ZORBA BİRİ OLARAK…"

Eski eşi İbrahim Tatlıses ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Yıldız şu ifadeleri kullanmıştı:

"İbrahim Bey, kadın döven, zorba biri olarak yansıtılıyor. Aslında çok kibar biri. Ben hiç şiddet görmedim"

  • 3
  • 172
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından olay sözler: Beyinsizlere ezdirme...

"MUTLU OLMADIĞIM ŞEYİ…"

"Yedi yıl Bursa'da kaldım. İç mimarım, orada projelerimiz vardı. Artık döndüm. Ancak kendi mesleğimi yapmak istemiyorum. Mutlu olmadığım şeyi değil artık mutlu olduğum işleri yapmak istediğime karar verdim."

  • 4
  • 172
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından olay sözler: Beyinsizlere ezdirme...

İBRAHİM TATLISES İLE NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATTI

"İbrahim Tatlıses ile tesadüfen Bodrum'da tanıştık. Beş bölüm dizi çektik. Sonra tekrar Bursa'da karşılaştık."

"HİÇ PİŞMANLIĞIM YOK"

"Hayatım boyunca hiçbir şeyden pişman olmadım. Çok güzel bir ilişki, evlilik yaşadım. Sıkıntılar da oldu ama hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalıştım."

  • 5
  • 172
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından olay sözler: Beyinsizlere ezdirme...

"ACIMASIZCA ELEŞTİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"İbrahim Bey ekranda yansıtıldığı gibi biri değil. Çok da kibar biri. Hep olumsuz tarafları konuşuluyor. İnsanız beşeriz şaşarız. Bir insanın geçmişinde yaptığı hatalar sebebiyle sürekli yargılanmasını çok doğru bulmuyorum. İbrahim Bey'in her konuda acımasızca eleştirildiğini düşünüyorum. Özünde çok iyi bir insan aslında. Sürekli kadın döven zorba biri olarak yansıtılıyor Öyle biri olsa neden insanlar onunla onca yıl beraber olsun ki. Ben şiddet görmedim."