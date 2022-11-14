İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız şiddet itirafının ardından olay sözler: "Beyinsizlere ezdirme..."

"ACIMASIZCA ELEŞTİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"İbrahim Bey ekranda yansıtıldığı gibi biri değil. Çok da kibar biri. Hep olumsuz tarafları konuşuluyor. İnsanız beşeriz şaşarız. Bir insanın geçmişinde yaptığı hatalar sebebiyle sürekli yargılanmasını çok doğru bulmuyorum. İbrahim Bey'in her konuda acımasızca eleştirildiğini düşünüyorum. Özünde çok iyi bir insan aslında. Sürekli kadın döven zorba biri olarak yansıtılıyor Öyle biri olsa neden insanlar onunla onca yıl beraber olsun ki. Ben şiddet görmedim."