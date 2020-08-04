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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız, yeni hayatıyla gündem oldu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses'le birlikte olan Yıldız, hayatının 20 yılını usta sanatçıyla birlikte geçirdi. 2011 yılında evlenmelerinin ardından kızı Elif Ada'yı kucağına alan Ayşegül Yıldız, 2 yıl sonra Tatlıses ile olan evliliğini bitirdi. Ayrılığın ardından kendisine yepyeni bir hayat kuran Ayşegül Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız şimdi kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 18:41
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile ilişki yaşayan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında usta sanatçıyla nikah masasına oturdu. 2 yıllık evliliğin ardından boşanan Yıldız, kızı Elif Ada ile kendisine yepyeni bir hayat kurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Ayşegül Yıldız, artık kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

RAFET EL ROMAN

Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu Yıldız Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitirdi. Ünlü bir aktör olmasaydı belki de başarılı bir akademisyen olurdu.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

TOLGAHAN SAYIŞMAN

Sanat dünyasına model olarak giren isimlerden olan başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, ünlü olmadan önce camcılık, berberlik yapıyordu.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

BARIŞ ARDUÇ

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, oyunculuğa adım atmadan önce cankurtaranlık yapıyordu.