İbo ile Güllüşah'ın minik yıldızına bakın! Hülya Koçyiğit'in kızı son haliyle şaşırttı
Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı 'İbo ile Güllüşah' filminin minik yıldızı, şimdilerde son haliyle adından söz ettiriyor. Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in Selim Soydan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Gülşah Alkoçlar, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Daha 5 yaşındayken hayatımıza giren Alkoçlar, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.
