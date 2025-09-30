30 Eylül 2025, Salı

İbo ile Güllüşah'ın minik yıldızına bakın! Hülya Koçyiğit'in kızı son haliyle şaşırttı

Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı 'İbo ile Güllüşah' filminin minik yıldızı, şimdilerde son haliyle adından söz ettiriyor. Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in Selim Soydan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Gülşah Alkoçlar, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Daha 5 yaşındayken hayatımıza giren Alkoçlar, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:32
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan İbo ile Güllüşah'ın çocuk yıldızı, şimdi 56 yaşında...

"İbo ile Güllüşah", "Gülşah Küçük Anne" ve "Gülçiçek" gibi unutulmaz filmlerde rol alan Gülşah Alkoçlar, Kemal Sunal ve Ayşen Gruda gibi usta sanatçılarla başrolü paylaştı.

24 Nisan 1969 yılında dünyaya gelen ünlü isim henüz 5 yaşındayken ilk çocuk filmini çekti.

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit ve futbolcu Selim Soydan'ın kızı olan Gülşah Alkoçlar, 1988 yılında Ender Alkoçlar ile dünyaevine girdi.

Annesi Hülya Koçyiğit'e olan benzerliğiyle de adından söz ettiren Alkoçlar, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Gülşah Alkoçlar, gençlik iksirini bulmuş gibi...

Neslişah ve Aslışah isminde iki kızı olan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın son hali...

Aslışah Alkoçlar - Gülşah Alkoçlar