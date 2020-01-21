İbo ile Güllüşah filmindeki Oya hangi ünlünün annesi çıktı? İşte kendinden ünlü çıkan kızı

İbo ile Güllüşah filmindeki Oya, hayatındaki gerçeğin ortaya çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın damga vurduğu İbo ile Güllüşah filmindeki Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın oynadığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi hakkındaki o detay olay oldu. Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.