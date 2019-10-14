Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim çıktı!

Her aşkı, her lafı ve her hareketiyle yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Hülya Avşar yine adından söz ettirmeyi başardı. Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandırmasının ardından iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmıştı. Herkes Kaya Çilingiroğlu'nu Avşar'ın ilk eşi olarak sansa da aslında gerçek farklıydı. Güzellik yarışmasında birinci olan Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Avşar kızının ilk eşi...