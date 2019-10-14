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Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim çıktı!

Her aşkı, her lafı ve her hareketiyle yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Hülya Avşar yine adından söz ettirmeyi başardı. Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandırmasının ardından iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmıştı. Herkes Kaya Çilingiroğlu'nu Avşar'ın ilk eşi olarak sansa da aslında gerçek farklıydı. Güzellik yarışmasında birinci olan Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Avşar kızının ilk eşi...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 16:29
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Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim çıktı!

Hülya Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle yıllardır gündemden düşmüyor. Hülya Avşar'ın adını herkes ilk olarak 1982 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında duymuştu. O gece güzellik kraliçesi seçilen Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi...

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Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim çıktı!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

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Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim çıktı!

Seda Sayan-Sinan Engin

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Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim çıktı!
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Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim çıktı!

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan