Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Etiler'de bir mekanda akşam yemeği yerden görüntülendi. Aşklarına dolu dizgin devam eden ikili, yemek çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 12:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





