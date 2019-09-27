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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Etiler'de bir mekanda akşam yemeği yerden görüntülendi. Aşklarına dolu dizgin devam eden ikili, yemek çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 12:48
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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki gün Etiler'de akşam yemeği yerken görüntülendi. Keyfi yerinde olan ikili mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi...

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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi!

Zehra Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu sevgili Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi!

Bir mekanda yemek yiyen sevgililerin keyifleri yerindeydi.

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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi!

Çıkışta sevgilisinin aracına geçen Çilingiroğlu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

İşte başta Zehra Çilingiroğlu'nun kardeşi ve ünlü isimlerin merak edilen çocukları...

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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi!

Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya ve kızı Zehra Çilingiroğlu