Hercai’nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü nereli? Ebru Şahin ve Akın Akınözü memleketiyle merak konusu oldu!

Atv ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai'de Miran ve Reyyan karakterlerine hayat veren Akın Akınözü ve Ebru Şahin son zamanların en beğenilen oyuncuları arasına girdi. Hercai'nin yeni sezonla birlikte ekrana dönmesiyle tüm gözler Ebru Şahin ve Akın Akınözü'ne çevrildi. Dizide yakaladıkları uyumla izleyiciyi ekran başına bağlayan ikilinin özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında her detay araştırılan Akın Akınözü ve Ebru Şahin hakkında en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. Peki Akın Akınözü nereli? Ebru Şahin nereli? İşte Akın Akınözü ve Ebru Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...