24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Hercai’nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü nereli? Ebru Şahin ve Akın Akınözü memleketiyle merak konusu oldu!

Atv ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai'de Miran ve Reyyan karakterlerine hayat veren Akın Akınözü ve Ebru Şahin son zamanların en beğenilen oyuncuları arasına girdi. Hercai'nin yeni sezonla birlikte ekrana dönmesiyle tüm gözler Ebru Şahin ve Akın Akınözü'ne çevrildi. Dizide yakaladıkları uyumla izleyiciyi ekran başına bağlayan ikilinin özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında her detay araştırılan Akın Akınözü ve Ebru Şahin hakkında en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. Peki Akın Akınözü nereli? Ebru Şahin nereli? İşte Akın Akınözü ve Ebru Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 13:43
  • 1
  • 150
Hercai’nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü nereli? Ebru Şahin ve Akın Akınözü memleketiyle merak konusu oldu!

Atv ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai'de Miran ve Reyyan karakterlerine hayat veren Akın Akınözü ve Ebru Şahin son zamanların en beğenilen oyuncuları arasına girdi. Dizide yakaladıkları uyumla izleyiciyi ekran başına bağlayan ikilinin özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında her detay araştırılan Akın Akınözü ve Ebru Şahin hakkında en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. İşte Akın Akınözü ve Ebru Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

  • 2
  • 150
Hercai’nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü nereli? Ebru Şahin ve Akın Akınözü memleketiyle merak konusu oldu!

Tolga Sarıtaş - Sivas

  • 3
  • 150
Hercai’nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü nereli? Ebru Şahin ve Akın Akınözü memleketiyle merak konusu oldu!

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

  • 4
  • 150
Hercai’nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü nereli? Ebru Şahin ve Akın Akınözü memleketiyle merak konusu oldu!

Tamer Karadağlı - Kars

  • 5
  • 150
Hercai’nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü nereli? Ebru Şahin ve Akın Akınözü memleketiyle merak konusu oldu!

Aytaç Şaşmaz - İstanbul