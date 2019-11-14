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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla tam not aldı
Yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla beğeni topladı. Hercai'de gösterdiği başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin takdirini kazanan Ebru Şahin, son zamanların en çok konuşulan oyuncusu oldu. Her hareketi yakından takip edilen Ebru Şahin paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla da sevenlerinden tam not aldı.
Giriş Tarihi: 14.11.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 16:59
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