Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla tam not aldı

Yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla beğeni topladı. Hercai'de gösterdiği başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin takdirini kazanan Ebru Şahin, son zamanların en çok konuşulan oyuncusu oldu. Her hareketi yakından takip edilen Ebru Şahin paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla da sevenlerinden tam not aldı.