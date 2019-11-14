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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla tam not aldı

Yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla beğeni topladı. Hercai'de gösterdiği başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin takdirini kazanan Ebru Şahin, son zamanların en çok konuşulan oyuncusu oldu. Her hareketi yakından takip edilen Ebru Şahin paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla da sevenlerinden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 16:59
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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla tam not aldı

Atv ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla tam not aldı

Dizide sergilediği oyunculukla son zamanların en çok konuşulan oyuncuları arasında olan Ebru Şahin, Instagram üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı.

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla tam not aldı

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla tam not aldı

İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla tam not aldı

Nurgül Yeşilçay