Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Miran karakteri Hercai dizisi ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Hercai dizisi ATV'de yayına başladığı günden itibaren reytingleri altüst etti. Sevilen dizi Hercai kadrosu ve senaryosuyla izleyiden büyük takdir topladı. Büyük aşkı Reyyan ile kavuşamayan Miran sonunda yaptıklarından dolayı pişman oldu.