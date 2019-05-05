28 Kasım 2024, Perşembe
Hercai'nin Miran'ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı
ATV ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, Miran karakteriyle herkesi mest etti. Hercai dizisi senaryosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlerken Miran rolündeki Akın Akınözü büyük beğeni topladı. Büyük aşkı Reyyan ile kavuşamayan Miran sonunda yaptıklarından dolayı pişman olur. Ne kendisine gelebilen ne de evine dönebilen Reyyan'ın hikayesi Hercai'nin yıldızı Miran'ı çılgına çevirir. Gündeme oturan Miran rolündeki Akın Akınözü özel hayatıyla da sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 05.05.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:44