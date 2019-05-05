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Hercai'nin Miran'ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, Miran karakteriyle herkesi mest etti. Hercai dizisi senaryosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlerken Miran rolündeki Akın Akınözü büyük beğeni topladı. Büyük aşkı Reyyan ile kavuşamayan Miran sonunda yaptıklarından dolayı pişman olur. Ne kendisine gelebilen ne de evine dönebilen Reyyan'ın hikayesi Hercai'nin yıldızı Miran'ı çılgına çevirir. Gündeme oturan Miran rolündeki Akın Akınözü özel hayatıyla da sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 05.05.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:44
Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Miran karakteri Hercai dizisi ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Hercai dizisi ATV'de yayına başladığı günden itibaren reytingleri altüst etti. Sevilen dizi Hercai kadrosu ve senaryosuyla izleyiden büyük takdir topladı. Büyük aşkı Reyyan ile kavuşamayan Miran sonunda yaptıklarından dolayı pişman oldu.

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Miran'a hayat veren Akın Akınözü, kısa sürede dizinin takipçilerinin sevgisini kazandı. Başarılı oyuncunun hayranları Akın Akınözü'nün özel hayatını da mercek altına aldı. Aslen nereli olduğu merak edilen Akın Akınözü, hakkındaki gerçekle herkesi şaşkına çevirdi.

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Oya Aydoğan - Erzincan

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Türkan Şoray - İstanbul

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Engin Altan Düzyatan - İzmir

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Banu Alkan - Dubrovnik, Yugoslavya

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Cüneyt Arkın - Eskişehir

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Ediz Hun - İstanbul

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Cemil Şahin - Trabzon

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Eren Vurdem - Konya

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Berk Oktay - Ankara

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Teoman Kumbaraçıbaşı - Arjantin doğumlu İstanbullu

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Elçin Sangu - İstanbul

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Barış Arduç - Ankara

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Salih Bademci - İzmir

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Çetin Tekindor - Sivas

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Kenan İmirzalıoğlu - Ankara

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Malatya doğumludur ancak Tilmaç, Giritli bir memur baba ile Türkmenistan göçmeni memur bir annenin çocuğudur.

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Mesut Akusta - Konya

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Murat Cemcir - Tokat

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Seda Bakan - Balkan göçmeni

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Musa Uzunlar - Niğde

Hercai’nin Miran’ı pişman oldu, hayranları özel hayatını mercek altına aldı

Gupse Ozay - izmir