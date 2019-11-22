BİZE ULAŞIN
Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kim çıktı
Reyting rekortmen Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i magazin dünyasını salladı. Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü tüm dikkatleri üstüne toplamayı başardı. Gösterdiği başarılı performansla hayran sayısını arttıran Akın Akınözü ile ilgili merak edilenlere internette cevap arandı. Akın Akınözü nereli? Akın Akınözü kaç yaşlarında? şeklinde sorular haricinde Akın Akınözü 'nün sevgilisi de merak ediliyor. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.
Giriş Tarihi: 22.11.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 09:04
- 1
- 136
- 2
- 136
- 3
- 136
- 4
- 136
- 5
- 136