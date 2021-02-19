Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan’ın alacağı büyük karar hayatında neleri değiştirecek?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 60. yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bomba gibi bir bölümle ekranlara gelecek olan Hercai'de Dilşah, Azra'yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır. Bu sırada Reyyan ve Miran'ın hayatında ise tüm olup bitenlerden daha önemli bir durum meydana gelir. İşte 21 Şubat Pazar günü yayınlanacak olan Hercai 60. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 19.02.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 11:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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