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Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan’ın alacağı büyük karar hayatında neleri değiştirecek?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 60. yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bomba gibi bir bölümle ekranlara gelecek olan Hercai'de Dilşah, Azra'yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır. Bu sırada Reyyan ve Miran'ın hayatında ise tüm olup bitenlerden daha önemli bir durum meydana gelir. İşte 21 Şubat Pazar günü yayınlanacak olan Hercai 60. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 19.02.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 11:21
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Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan’ın alacağı büyük karar hayatında neleri değiştirecek?

Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan’ın alacağı büyük karar hayatında neleri değiştirecek?

Öyle ki Miran, Reyyan'ın isteğiyle Azize'ye bir şans vermeye karar verir. Ancak ondan bir isteği olacaktır.

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Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan’ın alacağı büyük karar hayatında neleri değiştirecek?

Öte yandan çiftlikte duyulan silah sesi Hazar ve Nasuh'un çiftlik evine koşmalarına neden olur.

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Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan’ın alacağı büyük karar hayatında neleri değiştirecek?

Karşısında gördüğü manzara Hazar'ı şoke edecektir. Yaren'in verdiği haber onu öldürmeye kararlı olan Füsun'u durdurur.

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Hercai'de nefesler tutuldu! Reyyan’ın alacağı büyük karar hayatında neleri değiştirecek?

Dilşah, Azra'yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır.