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Hercai dizisinde Miran rolüyle gönülleri fethetti! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kimmiş...

Hercai dizisiyle gönülleri fetheden Akın Akınözü özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Miran Aslanbey karakteriyle sevenlerinden tam puan alan Akın Akınözü yakışıklılığıyla da adından söz ettiriyor. Hayranları 'Akın Akınözü sevgilisi kim?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi...

Giriş Tarihi: 02.05.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 13:58
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Hercai dizisinde Miran rolüyle gönülleri fethetti! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kimmiş...

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Akın Akınözü'nün sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. İşte Akın Akınözü ve birçok ünlü ismin sevgilisi ve eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai dizisinde Miran rolüyle gönülleri fethetti! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kimmiş...

GÖKHAN TÜRKMEN

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Hercai dizisinde Miran rolüyle gönülleri fethetti! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kimmiş...

GÖKHAN TÜRKMEN VE EŞİ SİNEM AKSOY

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Hercai dizisinde Miran rolüyle gönülleri fethetti! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kimmiş...

EBRU ÖZKAN

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Hercai dizisinde Miran rolüyle gönülleri fethetti! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kimmiş...

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN