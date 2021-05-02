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Hercai dizisinde Miran rolüyle gönülleri fethetti! Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kimmiş...
Hercai dizisiyle gönülleri fetheden Akın Akınözü özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Miran Aslanbey karakteriyle sevenlerinden tam puan alan Akın Akınözü yakışıklılığıyla da adından söz ettiriyor. Hayranları 'Akın Akınözü sevgilisi kim?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi...
Giriş Tarihi: 02.05.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 13:58
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