Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın yaşı olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış

Hekimoğlu'nda canlandırdığı İpek karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Özkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide yalnız ve güçlü bir doktoru canlandıran Ebru Özkan başarılı oyunculuğu göz doldururken güzel oyuncun özel hayatı da mercek altına alındı. Özkan hakkında araştırma yapanlar yaşını merak etti. İşe Ebru Özkan'ın yaşı...