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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın yaşı olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış

Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın yaşı olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış

Hekimoğlu'nda canlandırdığı İpek karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Özkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide yalnız ve güçlü bir doktoru canlandıran Ebru Özkan başarılı oyunculuğu göz doldururken güzel oyuncun özel hayatı da mercek altına alındı. Özkan hakkında araştırma yapanlar yaşını merak etti. İşe Ebru Özkan'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 17:13
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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın yaşı olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış

Hekimoğlu dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ebru Özkan'ın özel hayatını mercek altına alındı. Özkan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Ebru Özkan ve birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın yaşı olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın yaşı olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998

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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın yaşı olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış

MELİS SEZEN
2 Ocak 1997

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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın yaşı olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış

MERVE BOLUĞUR
16 Eylül 1987