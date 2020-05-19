Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi de ünlü çıktı!

Hekimoğlu'nda canlandırdığı Doktor İpek Tekin karakteriyle ekranlara damga vuran Ebru Özkan sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide yalnız ve güçlü bir doktoru canlandıran Ebru Özkan başarılı oyunculuğu göz doldururken güzel oyuncun özel hayatı da mercek altına alındı. Sevenleri Ebru Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...