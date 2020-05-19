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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi de ünlü çıktı!

Hekimoğlu'nda canlandırdığı Doktor İpek Tekin karakteriyle ekranlara damga vuran Ebru Özkan sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide yalnız ve güçlü bir doktoru canlandıran Ebru Özkan başarılı oyunculuğu göz doldururken güzel oyuncun özel hayatı da mercek altına alındı. Sevenleri Ebru Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 18:02
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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi de ünlü çıktı!

Hekimoğlu dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Ebru Özkan'ın özel hayatını mercek altına alanlar, Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan ve birçok ünlü ismin eşi…

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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi de ünlü çıktı!

YALÇIN HAFIZOĞLU

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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi de ünlü çıktı!

YALÇIN HAFIZOĞLU VE GÜLİZ ERKUT

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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi de ünlü çıktı!

YALÇIN HAFIZOĞLU VE GÜLİZ ERKUT

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Hekimoğlu’nun İpek'i Ebru Özkan’ın eşi de ünlü çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER