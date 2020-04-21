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Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş karakterine hayat veren Timuçin Esen sosyal medyanın gündemine oturdu. Esen, Gurbet Kadını dizisiyle başlayan televizyon macerasında gösterdiği başarılı oyunculukla yıllar içinde ekranların vazgeçilmez ismi oldu. Hekimoğlu dizisindeki performansın yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. Özel hayatını ve ailesini magazin gündeminden uzak tutan Timuçin Esen'in eşi görenleri şaşırttı. İşte başarılı oyuncunun merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 16:02
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Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Ateş Hekimoğlu karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

EBRU ÖZKAN

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Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

EBRU ÖZKAN VE EŞİ ERTAN SABAN

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Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

HADİSE VE KAAN YILDIRIM

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Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER