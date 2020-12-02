Hayranları şokta! Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bu akşam yok mu? 2 Aralık Kanal D yayın akışı...

Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının yeni dizisi olan Sadakatsiz, Çarşamba akşamlarının en çok takip edilenleri arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler özet ile karşılaşınca büyük şok yaşadı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam neden yayınlanmadığı araştırılmaya başlandı. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bu akşam yok mu? 2 Aralık Kanal D yayın akışı...