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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Hayranları şokta! Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bu akşam yok mu? 2 Aralık Kanal D yayın akışı... Hayranları şokta! Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bu akşam yok mu? 2 Aralık Kanal D yayın akışı...
Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının yeni dizisi olan Sadakatsiz, Çarşamba akşamlarının en çok takip edilenleri arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler özet ile karşılaşınca büyük şok yaşadı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam neden yayınlanmadığı araştırılmaya başlandı. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bu akşam yok mu? 2 Aralık Kanal D yayın akışı...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 17:34
Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizi Çarşamba akşamları ekranlara geliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı hayranları tarafından merak ediliyor. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bu akşam yok mu? 2 Aralık Kanal D yayın akışı...
GALERİ DEVAM EDİYOR SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? SADAKATSİZ BU AKŞAM YOK MU? 2 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz bu akşam özet bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Koronavirüs salgını nedeniyle dizi çekimlerine ara verildiği açıklandı. Hayranları yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini araştırıyor.
Konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Bu akşam Sadakatsiz'in yeni bölümünün ekrana gelmeyeceği Kanal D yayın akışı ile beraber duyuruldu. Dizinin sevenleri üzüntü yaşarken bu durumun dizi yönetmeninin koronavirüs salgınına yakalanması nedeniyle yaşandığı iddia ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapımcı kuruluştan geldi.
Yapımcı kuruluşun açıklaması ise şöyle;
"Değerli izleyicilerimiz; pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..."
SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?
Dizide; Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.