Hande Yener’den Demet Akalın açıklaması: 'Artık kanla besleniyorum'

Katıldığı ödül töreninde hem 'En İyi Pop Kadın Sanatçısı', hem de 'Yılın En Tarz Albümü' ödülünü alan Hande Yener, açıklamalarıyla magazin gündemine dama vurdu. Yıllar sonra barıştığı Demet Akalın'a dair açıklamalarda bulunan Yener, "O günleri kötü hatırlamıyorum. Bazen özlüyorum. Ama yok bir daha öyle olmaz. Sağlıklı yaşama geçtim ben. Artık kanla beslenmiyorum" dedi.