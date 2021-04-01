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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Yener’den Demet Akalın açıklaması: 'Artık kanla besleniyorum' Hande Yener’den Demet Akalın açıklaması: 'Artık kanla besleniyorum'
Katıldığı ödül töreninde hem 'En İyi Pop Kadın Sanatçısı', hem de 'Yılın En Tarz Albümü' ödülünü alan Hande Yener, açıklamalarıyla magazin gündemine dama vurdu. Yıllar sonra barıştığı Demet Akalın'a dair açıklamalarda bulunan Yener, "O günleri kötü hatırlamıyorum. Bazen özlüyorum. Ama yok bir daha öyle olmaz. Sağlıklı yaşama geçtim ben. Artık kanla beslenmiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:47
Gossipmag Business dergisinin ödül gecesin hem 'En İyi Pop Kadın Sanatçısı', hem de 'Yılın En Tarz Albümü' ödülünü alan Hande Yener, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıllar sonra barıştığı Demet Akalın hakkında konuşan Yener, "O günleri kötü hatırlamıyorum. Atışmalarımız bile akıl doluydu. Tatlı tatlı kavga ediyorduk." dedi.
Atışmalarıyla insanların eğlendiğini söyleyen popçu, "Bazen özlüyorum. Ama yok bir daha öyle olmaz. Sağlıklı yaşama geçtim ben. Artık kanla beslenmiyorum" dedi.
Sonra şakayla karışık ekledi: "Eskiden herkes, bizi rakip görürdü. Şu an öyle bir yarışta değiliz. Çünkü ben çok önde tur attım! Hatalarım bile güzel."