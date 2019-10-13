13 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Hande Erçel'in bu halini görenler şok oldu! işte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları...

Hande Erçel son dönemin en önemli kadın oyuncuları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda hayranları onun hakkında ne varsa merak ediyor. Hande Erçel sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşınca kıyamet koptu. Hande Erçel hayranları makyajsız fotoğrafa büyük ilgi gösterdi. İşte Hande Erçel ve diğer bir çok ünlünün makyajsız fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 20:06 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 20:06
  • 1
  • 114
Hande Erçel'in bu halini görenler şok oldu! işte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları...

Murat Dalkılıç ile yeniden barışan Hande Erçel'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündeme oturdu. Son zamanlarda ünlülerin de katıldığı 'makyajsız fotoğraf paylaşım' akımı sürerken, Hande Erçel de yerini aldı.

  • 2
  • 114
Hande Erçel'in bu halini görenler şok oldu! işte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları...

Zor zamanlarını sevenlerinin desteğiyle atlatan Hande Erçel adeta hayata yeniden döndü. Sosyal medyada yeniden aktif olan Hande Erçel, 'makyajsız fotoğraf paylaşım' akımına katıldı.

  • 3
  • 114
Hande Erçel'in bu halini görenler şok oldu! işte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları...

İşte Hande Erçel ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları.

  • 4
  • 114
Hande Erçel'in bu halini görenler şok oldu! işte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları...

Hande Erçel

  • 5
  • 114
Hande Erçel'in bu halini görenler şok oldu! işte Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları...

Hande Erçel