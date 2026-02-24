Hadise'nin "UNICEF" skandalına Sinan Akçıl'dan olay gönderme

Hadise'nin UNICEF için çektiği videoda Türkiye'yi yardıma muhtaç ülkeler arasında göstermesi büyük tartışma yarattı. Tepkilerin büyümesinin ardından UNICEF ile yollarını ayırdığını açıklayan şarkıcıya bir eleştiri de Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, isim vermeden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna dikkat çekti.

UNICEF "Çocuk Hakları Savunucusu" unvanıyla kamera karşısına geçen şarkıcı Hadise, Ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı yardım çağrısı videosunda kullandığı ifadelerle büyük bir skandala imza attı. Türkiye'yi, insani krizlerin pençesindeki Gazze ve Sudan gibi bölgelerle aynı cümlede zikreden şarkıcıya, sosyal medya kullanıcıları ve sanat dünyasından tepki gecikmedi.

HADİSE'DEN SKANDAL SÖZLER Hadise, söz konusu videoda; "Ramazan, paylaşma ve dayanışma ayı. Hiçbir çocuk aç kalmamalı. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'ya çocuklar iftar sofrasında umuda ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Türkiye'nin dünyadaki mazlumlara yardım eli uzatan "donör ülke" konumunu görmezden gelip, ülkemizi "yardıma muhtaç bir bölge" gibi yansıttığı gerekçesiyle büyük bir infiale yol açtı.

KISA SÜREDE SİLDİ Gelen çığ gibi tepkiler üzerine Hadise, videoyu kısa sürede sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Hakkında "vatandaşlıktan çıkarılsın" çağrılarına kadar varan sert yorumlar sonrası yeni bir açıklama yapan şarkıcı, ifadelerin kendisine ait olmadığını, metnin UNICEF tarafından iletildiğini belirterek "vatan sevgisi" vurgulu bir savunma yaptı. Ancak bu açıklama, "hatayı kabullenmek yerine sorumluluğu kuruma atmak" olarak değerlendirilerek eleştirilmeye devam etti.

"UNICEF'LE BAĞIMI SONLANDIRDIM" Gelen tepkilerin üzerine bir açıklama yayınlayarak ülkesini çok sevdiğini belirterek yanıt veren Hadise'den yeni bir açıklama daha geldi. Hadise, UNICEF ile olan bağını sonlandırdığını duyurdu.

"DESTEKLERİMİ BAĞIMSIZ OLARAK SÜRDÜRECEĞİM" Şarkıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dünkü açıklamamın üstüne birkaç şey daha eklemek istiyorum. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı dikkatle okuyorum; tepkilerinizi görüyor ve sizi anlıyorum. Saygı duyuyorum.



Kadınların, çocukların, tüm insanların ve tüm canlıların yaşam hakkı için yıllardır sergilediğim duruşu herkes biliyor. Bu duruşumdan asla taviz vermedim, vermeyeceğim. Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim.



Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim."