04 Ağustos 2022, Perşembe
Hadise kardeşini "Hey maşallah" diyerek paylaştı! Takipçilerinden yorum yağdı
Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'ün fotoğraflarını paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı! Ünlü popçunun modacı kardeşi Derya Açıkgöz sosyal medyadan iddialı pozlarını paylaştı. "Bence kadınlar yaşlarını benimsemeye başlamalı" diyerek süper minisiyle poz veren kardeşinin pozlarını kendi hesabından paylaşan Hadise ise "Hey maşallah" notuyla paylaştı.
Giriş Tarihi: 04.08.2022 14:21
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