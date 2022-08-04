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Hadise kardeşini "Hey maşallah" diyerek paylaştı! Takipçilerinden yorum yağdı

Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'ün fotoğraflarını paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı! Ünlü popçunun modacı kardeşi Derya Açıkgöz sosyal medyadan iddialı pozlarını paylaştı. "Bence kadınlar yaşlarını benimsemeye başlamalı" diyerek süper minisiyle poz veren kardeşinin pozlarını kendi hesabından paylaşan Hadise ise "Hey maşallah" notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 14:21
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Hadise kardeşini Hey maşallah diyerek paylaştı! Takipçilerinden yorum yağdı

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le sessiz sedasız evlenen Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'ün iddialı pozlarını paylaştı.

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Hadise kardeşini Hey maşallah diyerek paylaştı! Takipçilerinden yorum yağdı

Başarılı bir modacı olan Derya Açıkgöz hem göğüs hem bacak dekoltesi ile dikkat çekti. Derya Açıkgöz pozlarını şu notla paylaştı:

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Hadise kardeşini Hey maşallah diyerek paylaştı! Takipçilerinden yorum yağdı

"Bence kadınlar yaşlarını benimsemeye başlamalı. Yaşlanmanın alternatifi nedir? Ölürsün. Doğduğum günü değiştiremem. Ama cildime, bedenime, zihnime bakabilir ve hayatımı yaşayıp mutlu olmaya çalışabilirim!"

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Hadise kardeşini Hey maşallah diyerek paylaştı! Takipçilerinden yorum yağdı

"Hayatınızın her anını değerlendirin! Hâlâ öğreniyorum ve kendimi geliştiriyorum! Benim tavsiyem: Hayat kısa, sadece eğlenin ve kimsenin ne diyeceğini düşünmeyin, sadece yapın ve söyleyin. Dışarıdaki tüm aslanların doğum günü kutlu olsun!"

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Hadise kardeşini Hey maşallah diyerek paylaştı! Takipçilerinden yorum yağdı

Hadise ise kardeşinin pozlarıyla mest oldu ve paylaşımı "Hey maşallah" notuyla kendi sosyal hesabından paylaştı. Olay fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.