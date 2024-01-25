25 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son haliyle gündem oldu! "Yıllar acımamış"

Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son haliyle gündem oldu! "Yıllar acımamış"

Türk sinema tarihinde iz bırakan Hababam Sınıfı filminin unutulmaz karakterlerinden biri olan Semra Hoca, Türk seyircisinin kalbinde özel bir yer edinmişti. Ancak son günlerde, bu ikonik karakteri canlandıran oyuncu Semra Özdamar'ın yaşadığı büyük değişim, hayranlarını şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 10:44
  • 1
  • 91
Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Semra Hocası’ydı! Son haliyle gündem oldu! Yıllar acımamış

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı"nın unutulmaz karakteri Semra Hoca olarak tanıdığımız güzel oyuncu Semra Özdamar, yıllar sonraki değişimiyle gündeme geldi. Rıfat Ilgaz'ın klasik eseri Hababam Sınıfı, Kemal Sunal, Tarık Akan, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi dönemin ünlü oyuncularını bir araya getirerek Türk sinemasının klasikleri arasında özel bir yer edinmişti. İşte, Semra Hoca'nın son hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 91
Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Semra Hocası’ydı! Son haliyle gündem oldu! Yıllar acımamış

Yeşilçam'ın efsane film serilerinden biri olan Hababam Sınıfı, geçmişten günümüze aynı heyecanla izlenmeye devam ediyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'nın masum güzel Semra Hoca karakterini canlandıran Semra Özdamar, son haliyle herkesi şoke etti.

  • 3
  • 91
Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Semra Hocası’ydı! Son haliyle gündem oldu! Yıllar acımamış

İşte Semra Özdamar ve diğer ünlülerin yıllar sonraki hali...

  • 4
  • 91
Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Semra Hocası’ydı! Son haliyle gündem oldu! Yıllar acımamış

Tuğçe Özbudak

  • 5
  • 91
Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Semra Hocası’ydı! Son haliyle gündem oldu! Yıllar acımamış