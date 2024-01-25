Hababam Sınıfı'nın güzeller güzeli Semra Hocası'ydı! Son haliyle gündem oldu! "Yıllar acımamış"

Türk sinema tarihinde iz bırakan Hababam Sınıfı filminin unutulmaz karakterlerinden biri olan Semra Hoca, Türk seyircisinin kalbinde özel bir yer edinmişti. Ancak son günlerde, bu ikonik karakteri canlandıran oyuncu Semra Özdamar'ın yaşadığı büyük değişim, hayranlarını şaşkına çevirdi.